सीने में अचानक तेज दर्द? हर बार हार्ट अटैक नहीं, SCAD भी हो सकती है वजह, AHA से जानिए लक्षण

हमारे दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों को कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। जब इन नसों की अंदरूनी परत अचानक फट जाती है या उसके बीच में खून जमा हो जाता है, तो खून का रास्ता संकरा हो सकता है। इससे दिल की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हार्ट अटैक जैसी स्थिति बन सकती है। StatPearls (NCBI Bookshelf) के अनुसार, SCAD में नस के अंदर बनने वाला दबाव खून के सामान्य प्रवाह को रोक सकता है, जिससे सीने में दर्द या दिल का दौरा पड़ सकता है।