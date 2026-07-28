Breast Cancer: क्या बिना दर्द के भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? WHO, Cleveland Clinic और NHS से जानें

Breast Cancer Symptoms: कई महिलाओं को स्तन में गांठ, दर्द या निप्पल से डिस्चार्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि हर गांठ कैंसर होती है या अगर दर्द नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। वहीं, कुछ महिलाएं यह सोचकर लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं कि उनकी उम्र कम है, इसलिए उन्हें ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन WHO, NHS और Cleveland Clinic के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हर महिला में अलग-अलग हो सकते हैं।