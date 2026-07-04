क्या आपका Birthmark सिर्फ एक ब्यूटी मार्क है? ABCDE नियम से जानिए ये स्किन कैंसर खतरा बन सकता है या नहीं

Birthmark Cause: शरीर पर मौजूद बर्थमार्क (जन्मजात निशान) कई बार हमारी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, तो कई बार ये हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चुपचाप पड़े रहते हैं। हममें से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक ब्यूटी मार्क या साधारण निशान समझकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर बर्थमार्क पूरी तरह से सामान्य नहीं होता? क्लीवलैंड क्लिनिक और एनएचएस (NHS) की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ खास तरह के बर्थमार्क आगे चलकर स्किन कैंसर (त्वचा के कैंसर) का खतरा भी बढ़ा सकते हैं।