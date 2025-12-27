Black Sesame Latte: काले तिल की ये ड्रिंक इंस्टाग्राम पर वायरल, जानिए क्यों 2026 में यह बनने वाली है ट्रेंड का हिस्सा

ब्लैक सेसमे लैटे एक तरह की क्रीमी ड्रिंक है, जिसमें कॉफी सिरप की जगह काले तिल का पेस्ट या पाउडर इस्तेमाल होता है। कोरियन कैफे में इसे Heukimja Latte कहा जाता है। इसमें दूध, मीठा ब्लैक सेसमे पेस्ट और कभी-कभी एक शॉट एस्प्रेसो डाला जाता है।अच्छी बात यह है कि इसे बिना कॉफी के भी बनाया जा सकता है, यानी यह बच्चों और उन लोगों के लिए भी बढ़िया विकल्प है जो कैफीन से दूर रहना चाहते हैं। इसका स्वाद हल्का कड़वा-मीठा होता है, कुछ-कुछ ताहिनी या तिल के लड्डू जैसा, जो भारतीय स्वाद से भी मेल खाता है।