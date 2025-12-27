27 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Black Sesame Latte: काले तिल की ये ड्रिंक इंस्टाग्राम पर वायरल, जानिए क्यों 2026 में यह बनने वाली है ट्रेंड का हिस्सा

Black Sesame Latte: South Korea की कैफे कल्चर हमेशा से नए और यूनिक फ्लेवर को प्रमोट करती रही है, और अब इसका नया सितारा बन चुका है Black Sesame Latte। काले तिल से बनी यह ड्रिंक सिर्फ स्वाद में खास नहीं, बल्कि हेल्थ बूस्टिंग भी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर उत्सुकता तेजी से बढ़ [&hellip;]

भारत

MEGHA ROY

Dec 27, 2025

Plant-based drink trends, Benefits of black sesame seeds, Wellness drinks 2026,

Korean Black Sesame Latte|फोटो सोर्स -Gemini

Black Sesame Latte: South Korea की कैफे कल्चर हमेशा से नए और यूनिक फ्लेवर को प्रमोट करती रही है, और अब इसका नया सितारा बन चुका है Black Sesame Latteकाले तिल से बनी यह ड्रिंक सिर्फ स्वाद में खास नहीं, बल्कि हेल्थ बूस्टिंग भी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर उत्सुकता तेजी से बढ़ रही है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 में यह ड्रिंक ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा बनने वाली है।

दक्षिण कोरिया में क्यों हो रही है इतनी लोकप्रिय?

दक्षिण कोरिया की कैफे संस्कृति हमेशा नए और आरामदायक फ्लेवर खोजती है, और ब्लैक सेसमे लैटे बचपन की यादों और हेल्थ ट्रेंड्स का मेल है। इसमें नॉस्टैल्जिया, हेल्थ अपील और इंस्टाग्राम-फ्रेंडली लुक इसे ट्रेंडिंग बनाते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अब इंटरनेशनल कैफे मेन्यू का हिस्सा बनता जा रहा है।

क्या है ब्लैक सेसमे लैटे?

ब्लैक सेसमे लैटे एक तरह की क्रीमी ड्रिंक है, जिसमें कॉफी सिरप की जगह काले तिल का पेस्ट या पाउडर इस्तेमाल होता है। कोरियन कैफे में इसे Heukimja Latte कहा जाता है। इसमें दूध, मीठा ब्लैक सेसमे पेस्ट और कभी-कभी एक शॉट एस्प्रेसो डाला जाता है।अच्छी बात यह है कि इसे बिना कॉफी के भी बनाया जा सकता है, यानी यह बच्चों और उन लोगों के लिए भी बढ़िया विकल्प है जो कैफीन से दूर रहना चाहते हैं। इसका स्वाद हल्का कड़वा-मीठा होता है, कुछ-कुछ ताहिनी या तिल के लड्डू जैसा, जो भारतीय स्वाद से भी मेल खाता है।

क्यों 2026 की “हेल्थ ड्रिंक” कहलाने की तैयारी में है?

ब्लैक सेसमे लैटे कई आने वाले वेलनेस ट्रेंड्स से मेल खाती है प्लांट-बेस्ड फैट्स, मिनरल-रिच फूड और देसी सामग्री।शेफ गौतम कुमार के अनुसार, यंग क्राउड वाले हाई-प्रोफाइल इवेंट्स और वेडिंग्स में यह ड्रिंक काफी पसंद की जा रही है।
इसका लुक और हेल्थ बेनिफिट्स दोनों ही लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।

ब्लैक सेसमे सीड्स पोषण से भरपूर होते हैं

काले तिल में भरपूर हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं। सिर्फ 1 टेबलस्पून तिल से हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल सकता है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि काले तिल में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स सूजन कम करने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं।

Black Sesame Benefits: ब्लैक सेसमे लैटे के फायदे

  • हड्डियों और दांतों के लिए सहायक।
  • आयरन और मिनरल्स की अच्छी सोर्सष।
  • त्वचा और बालों की सेहत में मददगार।
  • लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है।
  • बिना ज्यादा शुगर के भी टेस्टी।

आसान कोरियन-स्टाइल ब्लैक सेसमे लैटे

  • एक कप लैटे के लिए 2 टेबलस्पून हल्के भुने काले तिल।
  • 1–2 टीस्पून गुड़/ब्राउन शुगर/शहद, 200 ml दूध (या ओट, सोया, बादाम दूध) ।
  • चुटकी भर नमक और थोड़ा वनीला एसेंस लें। चाहें तो एक शॉट एस्प्रेसो भी डाल सकते हैं।
  • काले तिल को हल्का भूनकर मीठे और थोड़ा दूध मिलाकर स्मूद पेस्ट बनाएं।
  • बाकी दूध गरम करें, नमक व वनीला मिलाएं और पेस्ट के ऊपर डालें। चाहें तो एस्प्रेसो शॉट डालकर स्वाद बढ़ा सकते हैं।
  • दालचीनी या इलायची डालें, या ओट/सोया मिल्क से क्रीमी बनाएं।

27 Dec 2025 01:37 pm

