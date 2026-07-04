गर्दन की अकड़न को न समझें सिर्फ गलत तकिए का असर! Cleveland Clinic से जानें कब Stiff Neck हो सकता है गंभीर संक्रमण का संकेत

Stiff Neck Symptoms: अक्सर जब सुबह सोकर उठने पर गर्दन घूमती नहीं है और उसमें तेज दर्द या जकड़न होती है, तो हम तुरंत सारा दोष तकिए पर मढ़ देते हैं। हम सोच लेते हैं कि रात को गलत तरीके से सो गए होंगे, इसलिए गर्दन अकड़ गई है। ज्यादातर बार ऐसा होता भी है, लेकिन हर बार बात इतनी साधारण नहीं होती। स्पाइन हेल्थ के अनुसार, कई बार गर्दन का बुरी तरह अकड़ जाना किसी गंभीर इन्फेक्शन या मेनिन्जाइटिस का लक्षण भी हो सकता है, जो एक खतरनाक संक्रमण है और जिसका तुरंत इलाज आवश्यक है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और हमें कब सावधान हो जाना चाहिए।