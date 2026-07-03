40s Health Tips: 40s में पहुंचते ही इन 5 हेल्थ हैबिट्स को बना लें रूटीन, Harvard Health से जानिए कैसे रखें खुद को स्वस्थ

Heart Health After 40:30 की उम्र के बाद शरीर में बदलाव धीरे-धीरे शुरू हो जाते हैं, लेकिन 40 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते ये बदलाव ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। पहले जितनी आसानी से वजन कंट्रोल हो जाता था, अब उतनी जल्दी नहीं होता। थकान जल्दी महसूस होने लगती है, पाचन पहले जैसा नहीं रहता और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है।