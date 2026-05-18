सिर के पीछे तेज दर्द और गर्दन में अकड़ क्यों होती है? न्यूरोसाइंटिस्ट से जानिए कारण और बचाव का तरीका

हमारे सिर के पीछे की तरफ ओसीसीपिटल नसें होती हैं, जो गर्दन से निकलकर सिर तक जाती हैं। जब इन नसों पर दबाव पड़ता है या उनमें सूजन आ जाती है, तो सिर के पीछे तेज दर्द होने लगता है। यह दर्द कभी-कभी आंखों के पीछे तक भी महसूस हो सकता है। डॉक्टर के मुताबिक यह दर्द आम सिरदर्द से अलग होता है। इसमें दर्द अचानक शुरू होता है और झटके जैसा महसूस हो सकता है।