Hello Doctor : जोड़ों में दर्द के साथ सूजन तक, हड्डियों के डॉक्टर से जानिए 8 सवालों के जवाब

Hello Doctor : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं और इनका सीधा असर हमारी हड्डियों व जोड़ों पर पड़ रहा है। घुटनों में दर्द, चलने पर आवाज आना, सूजन और ठंड में दर्द का बढ़ जाना जैसी समस्याएं अब कम उम्र के लोगों में भी तेजी से देखी जा रही हैं। कई बार जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद दर्द बना रहता है, जिससे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं। आइए, डॉ. मणिकांत कोठारी से जानते हैं घुटनों के दर्द और इससे जुड़े उन सामान्य सवालों के जवाब, जो अक्सर लोगों के मन में चलते रहते हैं।