24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Hello Doctor : जोड़ों में दर्द के साथ सूजन तक, हड्डियों के डॉक्टर से जानिए 8 सवालों के जवाब

Hello Doctor : घुटनों और जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन क्यों होती है? वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. मणिकांत कोठारी से जानिए आर्थराइटिस, कैल्शियम और इसके इलाज से जुड़े उन सामान्य सवालों के जवाब, जिन्हें हर कोई जानना चाहता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 24, 2026

Hello Doctor

Hello Doctor (image- gemini)

Hello Doctor : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई गंभीर बीमारियां आम हो गई हैं और इनका सीधा असर हमारी हड्डियों व जोड़ों पर पड़ रहा है। घुटनों में दर्द, चलने पर आवाज आना, सूजन और ठंड में दर्द का बढ़ जाना जैसी समस्याएं अब कम उम्र के लोगों में भी तेजी से देखी जा रही हैं। कई बार जांच रिपोर्ट सामान्य आने के बावजूद दर्द बना रहता है, जिससे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो जाते हैं। आइए, डॉ. मणिकांत कोठारी से जानते हैं घुटनों के दर्द और इससे जुड़े उन सामान्य सवालों के जवाब, जो अक्सर लोगों के मन में चलते रहते हैं।

1.मेरी उम्र 62 वर्ष है और मेरे घुटनों में कई सालों से दर्द रहता है। चलने-फिरने में आवाज भी आती है। क्या यह उम्र के कारण है या किसी बीमारी का लक्षण?

उत्तर: उम्र के कारण तो है ही, लेकिन यह बीमारी का लक्षण भी है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यदि वजन ज्यादा है या डायबिटीज है, तो यह जल्दी भी हो सकता है। वजन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है।

2. मेरी उम्र 48 वर्ष है और सुबह उठते समय उंगलियों और घुटनों में अकड़न रहती है, जो कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। क्या यह आर्थराइटिस हो सकता है?

उत्तर हां, ये अर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण हैं। शुरू में सुबह उठते ही अकड़न रहती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ स्टिफनेस कम हो जाती है। यदि ध्यान न दिया जाए तो यह दर्द और सूजन में बदल जाती है। उचित समय पर जांच कराकर उपचार लेना चाहिए।

3. मेरी उम्र 55 वर्ष है और सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय घुटनों में तेज दर्द होता है। क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या आराम करना बेहतर रहेगा?

उत्तर: आराम तो जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। व्यायाम का जीवन में बहुत महत्व है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको कम से कम 40 से 45 मिनट व्यायाम करना चाहिए। फिजियोथैरेपिस्ट की सलाह लेकर घुटनों के लिए सही एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है।

4. मेरी उम्र 40 वर्ष जोड़ों में दर्द के साथ सूजन भी रहती है। ठंड के मौसम में दर्द बढ़ जाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?

उत्तर: यह गठिया की बीमारी हो सकती है। यह अनुवांशिक होती है और महिलाओं में कॉमन है। ठंड के मौसम में यह बढ़ सकती है। आपको टेस्ट कराकर चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो यह पूर्ण रूप से गठिया में बदल सकती है और सामान्य काम करने में परेशानी हो सकती है।

5. मेरी उम्र 65 वर्ष और मेरे घुटनों का दर्द इतना बढ़ गया है कि बैठना-उठना मुश्किल हो गया है। क्या ऑपरेशन ही आखिरी इलाज है?

उत्तर: यदि दैनिक दिनचर्या में बहुत परेशानी हो रही है और बिस्तर से बाथरूम जाने में भी दिक्कत है, तो यह आवश्यक है कि आप अपना घुटना बदलवा लें। अब यह सर्जरी आराम से होती है और ऑपरेशन के बाद व्यक्ति नियमित दिनचर्या जी सकता है।

6. कम उम्र में ही घुटनों और एड़ी में दर्द रहने लगा है। क्या यह गलत लाइफस्टाइल या वजन बढ़ने की वजह से हो सकता है?

उत्तर: इसका सबसे कॉमन कारण फास्ट फूड और मोटापा है। यदि आपका वजन आपकी हाइट के अनुसार ज्यादा है, तो आपके घुटने लगातार एक्स्ट्रा वजन लेकर चल रहे हैं, जिसका असर आज नहीं तो कल घुटनों पर जरूर आएगा।

7. जोड़ों के दर्द में कैल्शियम की कमी कितनी जिम्मेदार होती है? क्या सिर्फ कैल्शियम लेने से दर्द ठीक हो सकता है?

उत्तर: कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द होता है। विटामिन डी कम होने पर कैल्शियम हड्डियों में नहीं जाता, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम काफी नहीं है; विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम जैसे तत्वों का सेवन भी आवश्यक है।

8. जोड़ों के दर्द के लिए घरेलू नुस्खे कितने कारगर होते हैं?

उत्तर: घरेलू नुस्खों पर बिल्कुल विश्वास न करें। खान-पान में बदलाव (जैसे मेथी दाना भिगोकर खाना) फायदा कर सकता है, लेकिन इलाज के लिए घरेलू नुस्खों के भरोसे न रहें। डॉक्टर की सलाह लें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। स्ट्रिक्टली कहें— "से नो टू घरेलू नुस्खा"।

ये भी पढ़ें

Real Buttermilk vs Watered Curd: क्या आप छाछ के नाम पर सिर्फ पतला दही पी रहे हैं? अभी जानें एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा ये असली छाछ नहीं?
स्वास्थ्य
Real Buttermilk vs Watered CurdReal Buttermilk vs Watered Curd

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

24 Jan 2026 03:23 pm

Hindi News / Health / Hello Doctor : जोड़ों में दर्द के साथ सूजन तक, हड्डियों के डॉक्टर से जानिए 8 सवालों के जवाब

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Winter Sleeping: कंबल से निकलने का मन नहीं करता? जानें सर्दियों में ज्यादा नींद आने के वैज्ञानिक कारण

Winter Sleeping
स्वास्थ्य

गर्दन में गांठ और रात में पसीना? Shark Tank की नई जज को इन्हीं मामूली लक्षणों ने पहुंचाया था कैंसर के स्टेज तक

Shark Tank India Season 5
स्वास्थ्य

Nipah Virus News : कोरोना से भी खतरनाक वायरस! हेल्थ मंत्रालय ने दिया ये अपडेट, जानिए बचाव का तरीका

Health Ministry of India, Nipah Virus prevention tips, Nipah Virus Symptoms,
स्वास्थ्य

क्या दिल टूटने से सच में मौत हो सकती है? डॉक्टर ने बताया क्या है Broken Heart Syndrome

Broken Heart Syndrome
स्वास्थ्य

Sciatica से जूझते Abhay Deol ने बताया, कैसे स्टेम सेल थेरेपी ने बदली उनकी जिंदगी, जानिए क्या है ये थैरेपी

Abhay Deol sciatica treatment, stem cell therapy benefits, knee pain treatment options,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.