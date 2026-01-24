Real Buttermilk vs Watered Curd: क्या आप छाछ के नाम पर सिर्फ पतला दही पी रहे हैं? अभी जानें एक्सपर्ट्स ने क्यों कहा ये असली छाछ नहीं?

इतिहास में गर्मियों में छाछ बहुत जरूरी मानी जाती थी क्योंकि यह शरीर को ठंडा रखती है और पाचन में भी मदद करती है। इसमें कैल्शियम, बी12, पोटेशियम, और राइबोफ्लेविन तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। पारंपरिक छाछ, दही को मथकर मक्खन अलग करने के बाद बनती है। जब दही से फैट (वसा) निकल जाता है, तो यह एक हल्का, खट्टा और अच्छे बैक्टीरिया से भरा तरल बन जाता है। यह तरल चिकना तो होता है लेकिन इसमें फैट बहुत कम होता है, और यह पाचन तंत्र को मजबूत करने वाले बैक्टीरिया से भरा होता है। पारंपरिक छाछ दही और दूध से ज्यादा आसानी से पच जाती है, क्योंकि यह हल्की होती है।