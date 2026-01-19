Curd Vs Buttermilk: रात की डाइट में दही या छाछ में से क्या शामिल करना ज्यादा फायदेमंद है?

अगर रात के खाने के बाद कुछ हल्का और पचने में आसान लेना चाहते हैं, तो छाछ दही से ज्यादा बेहतर विकल्प मानी जाती है। यह पेट पर बोझ नहीं डालती और नींद को भी प्रभावित नहीं करती। वहीं दही दिन के समय, खासकर दोपहर में खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है।वहीं आयुर्वेद के अनुसार रात में दही खाना ज्यादा सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह कफ बढ़ा सकता है। इससे सर्दी-खांसी, गले में बलगम और भारीपन महसूस हो सकता है। खासकर जिन लोगों को पहले से ही कफ या साइनस की समस्या रहती है, उन्हें रात में दही से बचना चाहिए।