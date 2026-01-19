19 जनवरी 2026,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Curd Vs Buttermilk: रात की डाइट में दही या छाछ में से क्या शामिल करना ज्यादा फायदेमंद है?

Curd Vs Buttermilk: दूध से बनी चीजें जैसे दही और छाछ हमारी रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा हैं। लेकिन सवाल यह है कि रात के समय दही खाना सही है या छाछ? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 19, 2026

Which is better at night curd or buttermilk

Curd Vs Buttermilk: रात का खाना हल्का और पचने में आसान होना चाहिए ताकि नींद बेहतर आए और शरीर को ठीक से रिकवरी का समय मिले। ऐसे में दही और छाछ दोनों हेल्दी विकल्प माने जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सोने से पहले इनमें से कौन-सा लेना ज्यादा फायदेमंद होगा। दही पेट को शांत करता है और प्रोटीन देता है, वहीं छाछ हल्का और कूलिंग होने के साथ पाचन में मदद करती है। सही विकल्प चुनना सिर्फ पेट के लिए नहीं, बल्कि नींद, मेटाबॉलिज्म और हाइड्रेशन के लिए भी जरूरी है।

दही के फायदे (Curd Benefits)

  • दही दूध से तैयार किया जाता है और यह पोषण से भरपूर होता है।
  • दही हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है।
  • पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर पाचन को बेहतर बनाता है।
  • रोजाना सीमित मात्रा में दही खाने से इम्युनिटी मजबूत होती है।
  • जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए दही फायदेमंद माना जाता है।

छाछ के फायदे (Buttermilk Benefits)

  • छाछ दही को मथकर और उसमें पानी मिलाकर बनाई जाती है।
  • छाछ पाचन तंत्र को शांत रखती है।
  • गैस, एसिडिटी और पेट की जलन में राहत देती है।
  • शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन प्रदान करती है।
  • यह लो-कैलोरी ड्रिंक है, इसलिए वजन घटाने वालों के लिए बेहतर विकल्प है
  • अगर छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक मिला दिया जाए, तो इसका स्वाद भी बढ़ता है।

Dahi Vs Chach: रात की डाइट में क्या चुनें?

अगर रात के खाने के बाद कुछ हल्का और पचने में आसान लेना चाहते हैं, तो छाछ दही से ज्यादा बेहतर विकल्प मानी जाती है। यह पेट पर बोझ नहीं डालती और नींद को भी प्रभावित नहीं करती। वहीं दही दिन के समय, खासकर दोपहर में खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है।वहीं आयुर्वेद के अनुसार रात में दही खाना ज्यादा सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह कफ बढ़ा सकता है। इससे सर्दी-खांसी, गले में बलगम और भारीपन महसूस हो सकता है। खासकर जिन लोगों को पहले से ही कफ या साइनस की समस्या रहती है, उन्हें रात में दही से बचना चाहिए।

Can Diabetics Eat Curd: डायबिटीज में दही खाना फायदेमंद या नुकसानदायक? आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए
लाइफस्टाइल
best time to eat curd in diabetes, Health Benefits of Dahi,Diabetes diet curd,

Frequently Asked Questions

Updated on:

19 Jan 2026 01:10 pm

Published on:

19 Jan 2026 01:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / Curd Vs Buttermilk: रात की डाइट में दही या छाछ में से क्या शामिल करना ज्यादा फायदेमंद है?

