Curd In Winter: सर्दियों में भी खाया जा सकता है दही? जानिए इसके खाने के फायदे या नुकसान

Curd In Winter: सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से लोग दही खाना छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि यह ठंडक बढ़ा सकता है या सर्दी-जुकाम का कारण बन सकता है। लेकिन क्या वास्तव में सर्दियों में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है? या फिर यह पोषण और पाचन के लिहाज से फायदेमंद भी हो सकता है? इस लेख में जानिए सर्दियों में दही खाने के फायदे, संभावित नुकसान और इसे खाने का सही तरीका