Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Right Time to Eat Curd : जानें दही खाने का सही समय और इसके जबरदस्त फायदे

Right Time to Eat Curd :आयुर्वेद के अनुसार दही दिन में खाना अमृत समान है, लेकिन रात में नुकसानदायक। जानें दही के फायदे, सही समय और खाने के नियम।

3 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 12, 2025

Right Time to Eat Curd

Right Time to Eat Curd : आयुर्वेद के अनुसार दही दिन में खाना अमृत समान है, लेकिन रात में नुकसानदायक।

Right Time to Eat Curd : दही हमारी भारतीय रसोई का एक ऐसा सिपाही जो खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और सेहत का भी खजाना है। सुबह के नाश्ते से लेकर लंच की थाली तक, दही लगभग हर घर की जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सेहत का खजाना दही, अगर गलत समय पर खाया जाए तो आपको बीमार भी बना सकता है?

आयुर्वेद (Ayurveda) और मॉडर्न साइंस (Modern Science) दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि दही को खाने का एक सही वक्त और तरीका होता है। अगर आपने इन छोटे-छोटे नियमों को मान लिया, तो दही आपके लिए किसी 'अमृत' से कम नहीं है।

दही खाने का गोल्डन टाइम: क्यों है दोपहर सबसे बेस्ट?

दही की तासीर (प्रकृति) ठंडी होती है। यही वजह है कि इसे हमेशा दिन के समय खासकर दोपहर में खाना सबसे अच्छा माना जाता है।

आखिर क्यों?

पाचन शक्ति (Digestion) का हाई-टाइम: दोपहर में हमारी पाचन अग्नि (Digestive Fire) सबसे तेज होती है। इस समय दही खाने से शरीर इसके सारे पोषक तत्वों (Nutrients) को आसानी से पचा लेता है।

पेट को ठंडक: गर्मियों में या तेज़ धूप के बाद, दही पेट को तुरंत ठंडक देता है और एसिडिटी (Acidity) जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

प्रोबायोटिक्स (Probiotics) का पॉवरहाउस: दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया (Probiotics) हमारी आंतों (Intestines) के स्वास्थ्य को सुधारते हैं, जिससे कब्ज़ (Constipation) और अपच (Indigestion) जैसी समस्याएं दूर रहती हैं।

एक्सपर्ट टिप (Value Addition): दही को और भी ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए इसमें भुना हुआ जीरा (Roasted Cumin) और काला नमक मिलाकर खाएं। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि गैस और पेट फूलने की समस्या में भी तुरंत आराम देता है।

दही के अचूक फायदे: जो आपको पता होने चाहिए

रोज़ाना अपने खाने में एक कटोरी दही शामिल करने से आपके शरीर को ये ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं:

हड्डियां और दांत: दही कैल्शियम और प्रोटीन का भंडार है, जो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। यह ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है।

वजन घटाने में मददगार: दही पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे आपको बार-बार भूख नहीं लगती और आप ओवरईटिंग (Overeating) से बचते हैं। इस तरह यह वज़न कंट्रोल करने में मदद करता है।

त्वचा और बाल: दही में लैक्टिक एसिड (Lactic Acid) होता है। इसे खाने से त्वचा में चमक आती है, और बालों में लगाने से यह रूसी (Dandruff) और खुजली को भी दूर करता है।

इम्यूनिटी बूस्टर (Immunity Booster): प्रोबायोटिक्स आंतों को स्वस्थ रखते हैं, जिसका सीधा असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) पर पड़ता है।

रात में दही क्यों है खतरा? ये गलत आदत तुरंत छोड़ दें

सबसे बड़ी और जरूरी बात— रात के समय दही खाने से बचना चाहिए।

इसका कारण विज्ञान और आयुर्वेद दोनों बताते हैं:

बढ़ता है कफ (Kapha): रात में हमारे शरीर का तापमान और गतिविधियाँ धीमी हो जाती हैं। दही की ठंडी तासीर शरीर में कफ दोष (Kapha Dosha) को बढ़ाती है।

सर्दी-जुकाम का न्योता: कफ बढ़ने से आपको तुरंत सर्दी, खांसी, गले में खराश और साइनस (Sinus) जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

विशेष ध्यान दें: अगर आपको पहले से ही अस्थमा (Asthma), जुकाम या जोड़ों के दर्द (Joint Pain) की समस्या है, तो आपको रात में और ठण्ड के मौसम में दही को पूरी तरह ना कह देना चाहिए।

याद रखें: दही तब तक अमृत है, जब तक उसे सही समय और सही मात्रा में खाया जाए। रात में दही को पूरी तरह से ना कहें और दोपहर में इसका भरपूर लाभ उठाएं।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
ians

ये भी पढ़ें

Remedies to Get rid of lizards : दीपावली पर इन आसान घरेलू नुस्खाें से छिपकलियों को हमेशा के लिए निकाले घर से बहार
लाइफस्टाइल
Remedies to Get rid of lizards

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Lifestyle News / Right Time to Eat Curd : जानें दही खाने का सही समय और इसके जबरदस्त फायदे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Winter Face Yoga : 5 मिनट की ये एक्सरसाइज होंठों को गुलाबी और चिन को शार्प बना सकती हैं , जानिए करने का तरीका

Winter Face Yoga
लाइफस्टाइल

Remedies to Get rid of lizards : दीपावली पर इन आसान घरेलू नुस्खाें से छिपकलियों को हमेशा के लिए निकाले घर से बहार

Remedies to Get rid of lizards
लाइफस्टाइल

White Hair Reason: कम उम्र में सफेद बाल? यह एक विटामिन आपकी हेयर हेल्थ बिगाड़ सकता है

premature gray hair, Vitamin B12 deficiency, causes of white hair,
लाइफस्टाइल

Side Effects of Incense Sticks: खुशबू के पीछे छुपा जहर, अगरबत्ती का धुआं कैसे कर रहा है शरीर को नुकसान

ncense,Smoke,lungs,lungs damage, cigarette, dangerous, allergy, breath, inflammation,
स्वास्थ्य

Shilajit Benefits for Skin : झुर्रियां कम करने और कोलेजन बढ़ाने में शिलाजीत के फायदे , चमकदार, जवां त्वचा के लिए शिलाजीत का उपयोग कैसे करें

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.