Right Time to Eat Curd : जानें दही खाने का सही समय और इसके जबरदस्त फायदे

Right Time to Eat Curd : दही हमारी भारतीय रसोई का एक ऐसा सिपाही जो खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और सेहत का भी खजाना है। सुबह के नाश्ते से लेकर लंच की थाली तक, दही लगभग हर घर की जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सेहत का खजाना दही, अगर गलत समय पर खाया जाए तो आपको बीमार भी बना सकता है?