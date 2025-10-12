Remedies to Get rid of lizards : दीपावली पर इन आसान घरेलू नुस्खाें से छिपकलियों को हमेशा के लिए निकाले घर से बहार

Remedies to Get rid of lizards : How to remove lizards from home naturally (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Home remedies to get rid of lizards : अगर आप दीपावली की सफाई के दौरान अपने घर से छिपकलियों को भगाने के सुरक्षित और कारगर तरीके खोज रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, छिपकलियां अक्सर भोजन, पानी और ठंडी जगह की तलाश में घर के अंदर घुस आती हैं। वे आमतौर पर खिड़कियों या दरवाजों की दरारों से अंदर आती हैं और फर्नीचर या रसोई की अलमारियों के पीछे जैसी शांत, छायादार जगहों पर छिप जाती हैं। हालांकि वे हानिरहित हैं और कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी भी हैं, लेकिन दीवारों, छतों और रसोई के काउंटर पर उनकी उपस्थिति परेशान कर सकती है,
दीपावली की सफाई करते वक्त अगर आप घर से छिपकलियों को भगाना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीके बहुत काम आ सकते हैं। सफाई के बाद अगर फर्श पर नींबू या पुदीने के रस से पोंछा लगाया जाए, तो घर महक उठता है और छिपकलियां पास नहीं आतीं। इसके अलावा अंडे के छिलके, लहसुन या प्याज का रस, कॉफी पाउडर और तंबाकू के छोटे-छोटे गोले भी छिपकलियों को दूर रखने में मदद करते हैं। गृहिणी सुमित्रा मौर्य बताती हैं कि दीपावली की रोशनी और पूरी तरह की गई सफाई से घर के अंधेरे कोने खत्म हो जाते हैं, जिससे छिपकलियां अपने आप भाग जाती हैं।
पुदीने का तेल एक प्राकृतिक और प्रभावी निवारक है। छिपकलियां इसकी तेज गंध को नापसंद करती हैं। अपना स्प्रे बनाने के लिए, एक स्प्रे बोतल में पुदीने के तेल की 10-15 बूंदें पानी में मिलाएं। इसे खिड़कियों की चौखटों के आसपास, उपकरणों के पीछे और उन कोनों में लगाएं जहाँ छिपकलियां दिखाई देती हैं। इसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए इसे हर दो दिन में दोबारा लगाएं।
दीपावली की सफाई के वक्त घर के हर कोने की धूल और जाले साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छिपकलियां ज्यादातर वहीं छिपकर रहती हैं। दीवारों, पर्दों और रसोई के कोनों को अच्छी तरह साफ कर लें। अगर आप कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाएं, तो छिपकलियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सफाई के बाद अगर नींबू या पुदीने के रस से पोंछा लगाया जाए, तो घर खुशबूदार हो जाएगा और छिपकलियां पास भी नहीं फटकेंगी।
लहसुन और प्याज दोनों ही अपनी तेज गंध के कारण प्राकृतिक विकर्षक के रूप में काम करते हैं, जिससे छिपकलियां दूर भागती हैं। सिंक, नालियों और प्रवेश द्वारों के पास प्याज के टुकड़े या छिली हुई लहसुन की कलियां रखें। ये तत्व प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे छिपकलियां उन जगहों पर प्रवेश करने या रहने से बचती हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
