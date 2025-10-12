Remedies to Get rid of lizards : दीपावली पर इन आसान घरेलू नुस्खाें से छिपकलियों को हमेशा के लिए निकाले घर से बहार

Home remedies to get rid of lizards : अगर आप दीपावली की सफाई के दौरान अपने घर से छिपकलियों को भगाने के सुरक्षित और कारगर तरीके खोज रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, छिपकलियां अक्सर भोजन, पानी और ठंडी जगह की तलाश में घर के अंदर घुस आती हैं। वे आमतौर पर खिड़कियों या दरवाजों की दरारों से अंदर आती हैं और फर्नीचर या रसोई की अलमारियों के पीछे जैसी शांत, छायादार जगहों पर छिप जाती हैं। हालांकि वे हानिरहित हैं और कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी भी हैं, लेकिन दीवारों, छतों और रसोई के काउंटर पर उनकी उपस्थिति परेशान कर सकती है,