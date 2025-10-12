Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Remedies to Get rid of lizards : दीपावली पर इन आसान घरेलू नुस्खाें से छिपकलियों को हमेशा के लिए निकाले घर से बहार

Diwali cleaning tips for lizard control : घर से छिपकली हमेशा के लिए कैसे भगाएं, पुदीने का तेल, नींबू, लहसुन-प्याज और अन्य प्राकृतिक नुस्खों से इस दीपावली पर घर को बनाएं छिपकली-फ्री।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 12, 2025

Remedies to Get rid of lizards

Remedies to Get rid of lizards : How to remove lizards from home naturally (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Home remedies to get rid of lizards : अगर आप दीपावली की सफाई के दौरान अपने घर से छिपकलियों को भगाने के सुरक्षित और कारगर तरीके खोज रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, छिपकलियां अक्सर भोजन, पानी और ठंडी जगह की तलाश में घर के अंदर घुस आती हैं। वे आमतौर पर खिड़कियों या दरवाजों की दरारों से अंदर आती हैं और फर्नीचर या रसोई की अलमारियों के पीछे जैसी शांत, छायादार जगहों पर छिप जाती हैं। हालांकि वे हानिरहित हैं और कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी भी हैं, लेकिन दीवारों, छतों और रसोई के काउंटर पर उनकी उपस्थिति परेशान कर सकती है,

दीपावली की सफाई करते वक्त अगर आप घर से छिपकलियों को भगाना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीके बहुत काम आ सकते हैं। सफाई के बाद अगर फर्श पर नींबू या पुदीने के रस से पोंछा लगाया जाए, तो घर महक उठता है और छिपकलियां पास नहीं आतीं। इसके अलावा अंडे के छिलके, लहसुन या प्याज का रस, कॉफी पाउडर और तंबाकू के छोटे-छोटे गोले भी छिपकलियों को दूर रखने में मदद करते हैं। गृहिणी सुमित्रा मौर्य बताती हैं कि दीपावली की रोशनी और पूरी तरह की गई सफाई से घर के अंधेरे कोने खत्म हो जाते हैं, जिससे छिपकलियां अपने आप भाग जाती हैं।

छिपकलियों से प्राकृतिक रूप से कैसे छुटकारा पाएं | How to remove lizards from home naturally

पुदीने के तेल का स्प्रे

पुदीने का तेल एक प्राकृतिक और प्रभावी निवारक है। छिपकलियां इसकी तेज गंध को नापसंद करती हैं। अपना स्प्रे बनाने के लिए, एक स्प्रे बोतल में पुदीने के तेल की 10-15 बूंदें पानी में मिलाएं। इसे खिड़कियों की चौखटों के आसपास, उपकरणों के पीछे और उन कोनों में लगाएं जहाँ छिपकलियां दिखाई देती हैं। इसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए इसे हर दो दिन में दोबारा लगाएं।

नींबू के रस से पोंछा लगाया जाए

दीपावली की सफाई के वक्त घर के हर कोने की धूल और जाले साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छिपकलियां ज्यादातर वहीं छिपकर रहती हैं। दीवारों, पर्दों और रसोई के कोनों को अच्छी तरह साफ कर लें। अगर आप कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाएं, तो छिपकलियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सफाई के बाद अगर नींबू या पुदीने के रस से पोंछा लगाया जाए, तो घर खुशबूदार हो जाएगा और छिपकलियां पास भी नहीं फटकेंगी।

लहसुन और प्याज का उपयोग

लहसुन और प्याज दोनों ही अपनी तेज गंध के कारण प्राकृतिक विकर्षक के रूप में काम करते हैं, जिससे छिपकलियां दूर भागती हैं। सिंक, नालियों और प्रवेश द्वारों के पास प्याज के टुकड़े या छिली हुई लहसुन की कलियां रखें। ये तत्व प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे छिपकलियां उन जगहों पर प्रवेश करने या रहने से बचती हैं।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 02:44 pm

Hindi News / Lifestyle News / Remedies to Get rid of lizards : दीपावली पर इन आसान घरेलू नुस्खाें से छिपकलियों को हमेशा के लिए निकाले घर से बहार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

White Hair Reason: कम उम्र में सफेद बाल? यह एक विटामिन आपकी हेयर हेल्थ बिगाड़ सकता है

premature gray hair, Vitamin B12 deficiency, causes of white hair,
लाइफस्टाइल

Side Effects of Incense Sticks: खुशबू के पीछे छुपा जहर, अगरबत्ती का धुआं कैसे कर रहा है शरीर को नुकसान

ncense,Smoke,lungs,lungs damage, cigarette, dangerous, allergy, breath, inflammation,
स्वास्थ्य

Shilajit Benefits for Skin : झुर्रियां कम करने और कोलेजन बढ़ाने में शिलाजीत के फायदे , चमकदार, जवां त्वचा के लिए शिलाजीत का उपयोग कैसे करें

लाइफस्टाइल

30 Minute Walk Benefit : 30 मिनट की यह वॉक 10,000 कदमों से ज्यादा बेहतर हो सकती है, जानिए अमेरिकी डॉक्टर की सलाह

30 Minute Walk Benefit
स्वास्थ्य

Amitabh Bachchan: जानिए कैसे अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी रहते हैं इतने फिट और एक्टिव

amitabh bachchan fitness, Amitabh Bachchan,Amitabh Bachchan 83 age,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.