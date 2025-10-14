Radish Benefits: सर्दियों में मूली खाना क्यों है फायदेमंद? जानिए सेहत से लेकर सौंदर्य तक के लाभ

Radish Benefits In Winter: सर्दियों का मौसम आ रहा है, और इसी के साथ इस मौसम में खाने वाली सब्जियों की भी चर्चा बढ़ जाती है। ठंड में मूली की सलाद, पराठा, अचार या सब्जी मिल जाए तो क्या बात है। इस मौसम में मूली की मांग काफी बढ़ जाती है क्योंकि यह सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर को कई तरह की बीमारियों से भी बचाती है। मूली में फाइबर, विटामिन सी, पोटैशियम, फोलेट और एंटीऑक्सिडेंट्स जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से साफ़-सुथरा और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए जानें मूली खाने के मुख्य लाभ और इसे अपने भोजन में शामिल करने के कारण।