Winter Vegetable Salad: सर्दी के मौसम में सलाद खाते हैं तो जानिए आपकी प्लेट में क्या-क्या होना चाहिए

Winter Vegetable Salad: अगर आप साल के 12 महीनों सलाद खाना पसंद करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि विंटर सलाद में किन-किन चीजों को शामिल करना चाहिए, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब हों, बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद साबित हों।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 13, 2025

Winter Season,Winter Vegetable Salad ,

Nutrient-rich winter salad|फोटो सोर्स – Patrika.com

Winter Vegetable Salad: सर्दियों का मौसम आने वाला है, ऐसे में गरमागरम खाने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन शरीर की इम्युनिटी बनाए रखने के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप साल के 12 महीनों सलाद खाना पसंद करते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि विंटर सलाद में किन-किन चीजों को शामिल करना चाहिए, जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब हों, बल्कि शरीर के लिए भी फायदेमंद साबित हों। इस लेख में हम बताएंगे ठंड के मौसम की मौसमी सब्जियों के बारे में, जिनका सेवन सलाद के रूप में किया जा सकता है।

शलजम


शलजम सर्दियों की एक और खास सब्जी है जो पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। इसमें फाइबर, विटामिन A, C और पोटैशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। शलजम को कद्दूकस करके उसमें नींबू और थोड़ा सा नमक मिलाएं ये हल्का, स्वादिष्ट और बेहद फायदेमंद सलाद बन जाता है।

गाजर

गाजर सर्दियों की सबसे पसंदीदा और पोषण से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें मौजूद विटामिन A, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स न सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि त्वचा को भी चमकदार बनाए रखते हैं। गाजर का सलाद बनाने के लिए आप इसे कद्दूकस करके उसमें नींबू का रस, थोड़ा काला नमक और ताजा हरा धनिया मिला सकते हैं। यह स्वाद और सेहत दोनों में बेमिसाल होता है।

मूली

सर्दियों में मूली का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर फाइबर, विटामिन C और आयरन होता है, जो पाचन सुधारने में मदद करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। मूली को कच्चा काटकर उसमें हरी मिर्च, नमक और नींबू मिलाएं – ये सलाद ना सिर्फ स्वादिष्ट बनता है बल्कि कब्ज जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाता है।

पालक

हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक का नाम सबसे ऊपर आता है। सर्दियों में इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें आयरन, विटामिन K, कैल्शियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पालक को हल्का उबालकर, उसमें टमाटर, प्याज और नींबू मिलाकर स्वादिष्ट सलाद तैयार किया जा सकता है। बच्चों को भी यह स्वादिष्ट और पौष्टिक सलाद जरूर दें।

चुकंदर

चुकंदर का गहरा लाल रंग ही इसकी पौष्टिकता का संकेत है। इसमें आयरन, फाइबर और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं और खून साफ करने में मदद करते हैं। छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर इसमें नींबू का रस, सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाएं ये सलाद त्वचा को निखारने और शरीर को डिटॉक्स करने में बेहद कारगर है।

ब्रोकली

हालांकि ब्रोकली भारतीय रसोई में नई है, लेकिन अब यह सर्दियों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसमें विटामिन C, प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर होते हैं, जो इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ब्रोकली को हल्का उबालकर उसमें नींबू, काला नमक और कुछ बूंदें ऑलिव ऑयल मिलाकर सलाद तैयार करें यह वजन कम करने वालों के लिए भी शानदार विकल्प है।

सर्दियों में सलाद के फायदे

  • इम्यून सिस्टम मजबूत होता है
  • पाचन में सुधार करता है
  • त्वचा को निखारता है
  • वजन नियंत्रण करने में सहायक
  • ऊर्जा का अच्छा स्रोत
  • बॉडी डिटॉक्स में सहायक

Hindi News / Lifestyle News / Winter Vegetable Salad: सर्दी के मौसम में सलाद खाते हैं तो जानिए आपकी प्लेट में क्या-क्या होना चाहिए

