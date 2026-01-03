Murph Challenge में Meta CEO ने दिखाया दम, जानें क्या है यह खास चैलेंज जिसे सिर्फ 40 मिनट में किया पूरा

Murph Challenge अमेरिका के नेवी लेफ्टिनेंट माइकल मर्फी की याद में बनाया गया एक मेमोरियल वर्कआउट है, जिसे आमतौर पर Memorial Day के मौके पर किया जाता है। इस चैलेंज का एक तय और कठिन क्रम होता है, जिसमें पहले 1 मील की दौड़ लगाई जाती है, फिर 100 पुल-अप्स, 200 पुश-अप्स और 300 स्क्वैट्स किए जाते हैं, और अंत में दोबारा 1 मील की दौड़ पूरी करनी होती है। परंपरागत रूप से यह पूरा वर्कआउट करीब 20 पाउंड (लगभग 9 किलो) का वेटेड वेस्ट पहनकर किया जाता है, यही कारण है कि Murph Challenge को आसान बिल्कुल भी नहीं माना जाता।