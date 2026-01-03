3 जनवरी 2026,

शनिवार

Murph Challenge में Meta CEO ने दिखाया दम, जानें क्या है यह खास चैलेंज जिसे सिर्फ 40 मिनट में किया पूरा

Mark Zuckerberg Meta CEO: Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने हाल ही में Murph Challenge को सिर्फ 40 मिनट में पूरा कर सभी को हैरान कर दिया। जुकरबर्ग ने अपनी सुपर फिटनेस और मेहनत के दम पर इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर साबित कर दिया कि वह सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, फिटनेस में भी नंबर वन हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 03, 2026

Meta CEO fitness challenge, Mark Zuckerberg CrossFit workout, Murph Challenge completed in 40 minutes,

Mark Zuckerberg fitness routine|फोटो सोर्स -zuck/Instgram

Mark Zuckerberg Meta CEO: आमतौर पर फिटनेस से जुड़ी कहानियों में खिलाड़ियों के नाम सामने आते हैं, न कि टेक इंडस्ट्री के लीडर्स के। लेकिन Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इस धारणा को तोड़ दिया। हाल ही में मार्क जुकरबर्ग ने एक बेहद कठिन फिटनेस टेस्ट, Murph Challenge, को 40 मिनट से भी कम समय में पूरा कर सबका ध्यान खींचा। यह सिर्फ एक वर्कआउट नहीं, बल्कि शारीरिक ताकत, मानसिक धैर्य और अनुशासन की असली परीक्षा माना जाता है। खास बात यह है कि इस चैलेंज को पूरा करने का मकसद दिखावा नहीं, बल्कि सम्मान और आत्म-नियंत्रण है।

क्या है Murph Challenge?

Murph Challenge अमेरिका के नेवी लेफ्टिनेंट माइकल मर्फी की याद में बनाया गया एक मेमोरियल वर्कआउट है, जिसे आमतौर पर Memorial Day के मौके पर किया जाता है। इस चैलेंज का एक तय और कठिन क्रम होता है, जिसमें पहले 1 मील की दौड़ लगाई जाती है, फिर 100 पुल-अप्स, 200 पुश-अप्स और 300 स्क्वैट्स किए जाते हैं, और अंत में दोबारा 1 मील की दौड़ पूरी करनी होती है। परंपरागत रूप से यह पूरा वर्कआउट करीब 20 पाउंड (लगभग 9 किलो) का वेटेड वेस्ट पहनकर किया जाता है, यही कारण है कि Murph Challenge को आसान बिल्कुल भी नहीं माना जाता।

क्यों खास है यह चैलेंज?

Murph Challenge शरीर की सहनशक्ति, मांसपेशियों की ताकत और मानसिक फोकस तीनों की कड़ी परीक्षा लेता है। ज्यादातर लोग इसे छोटे-छोटे सेट्स में पूरा करते हैं और इसमें एक घंटे या उससे भी ज्यादा समय लगना बिल्कुल सामान्य माना जाता है। इस चैलेंज में स्पीड से ज्यादा जरूरी होता है कि इसे सुरक्षित और सही तकनीक के साथ पूरा किया जाए। असली मुश्किल आधे रास्ते के बाद शुरू होती है, जब शरीर थक चुका होता है लेकिन वर्कआउट अभी खत्म नहीं होता। यही वह समय होता है जब मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है।

मार्क जुकरबर्ग का नजरिया

मार्क जुकरबर्ग ने इस चैलेंज को पूरे फॉर्मेट में, यानी वेटेड वेस्ट पहनकर, 40 मिनट से भी कम समय में पूरा किया। यह कोई अचानक किया गया स्टंट नहीं था, बल्कि लंबे समय की ट्रेनिंग और अनुशासित फिटनेस रूटीन का नतीजा है। वह पहले भी मार्शल आर्ट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपनी रुचि दिखा चुके हैं, और Murph Challenge को पूरा करना उसी फिटनेस सोच और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Published on:

03 Jan 2026 01:14 pm

Hindi News / Lifestyle News / Murph Challenge में Meta CEO ने दिखाया दम, जानें क्या है यह खास चैलेंज जिसे सिर्फ 40 मिनट में किया पूरा

