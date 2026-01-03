Ahaan Shetty Border 2: सिर्फ वर्कआउट नहीं, अहान शेट्टी की इस ‘स्ट्रेटेजिक डाइट’ ने किया कमाल, बॉर्डर 2 के लिए बदली अपनी फिजीक

Ahaan Shetty Fitness: बॉलीवुड अभिनेता अहान शेट्टी अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में एक नौसेना ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं। इस चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए उन्होंने खुद को फिजिकली पूरी तरह बदल दिया है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस (IANS) को दिए एक इंटरव्यू में, अहान ने खुलासा किया कि एक असली फौजी जैसा दिखने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डाइट फॉलो की, जिसकी मदद से लगभग 5 किलो वजन कम किया और अपनी फिटनेस को एक नए लेवल पर पहुंचाया।