Ahaan Shetty Border 2: सिर्फ वर्कआउट नहीं, अहान शेट्टी की इस ‘स्ट्रेटेजिक डाइट’ ने किया कमाल, बॉर्डर 2 के लिए बदली अपनी फिजीक

Ahaan Shetty Border 2 Transformation | (फोटो सोर्स- ahan.shetty/ Instagram)
Ahaan Shetty Fitness: बॉलीवुड अभिनेता अहान शेट्टी अपनी आने वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में एक नौसेना ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं। इस चुनौतीपूर्ण किरदार के लिए उन्होंने खुद को फिजिकली पूरी तरह बदल दिया है। न्यूज एजेंसी आईएएनएस (IANS) को दिए एक इंटरव्यू में, अहान ने खुलासा किया कि एक असली फौजी जैसा दिखने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डाइट फॉलो की, जिसकी मदद से लगभग 5 किलो वजन कम किया और अपनी फिटनेस को एक नए लेवल पर पहुंचाया।
अहान की फिटनेस का सबसे बड़ा बेस उनकी 'स्ट्रेटेजिक डाइट' रही है। उन्होंने मसल्स को स्ट्रांग और बॉडी में एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में शामिल किया। बॉडी को लीन और युद्ध के लिए तैयार सैनिक जैसा दिखाने के लिए उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स (Carbs) को अपने खाने में बहुत कम कर दिया। ये हेल्दी डाइट प्लान उनके मेटाबॉलिज्म को तेज करने और एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में बहुत अच्छा साबित हुआ।
अहान ने बताया कि केवल वजन कम करना ही काफी नहीं था, उनको एक सैनिक जैसी फुर्ती और ताकत भी चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने जिम में फंक्शनल ट्रेनिंग और कार्डियो पर अच्छे से फोकस किया। पुणे के नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) में शूटिंग के समय उन्होंने रियल आर्मी वातावरण में पसीना बहाया। उनके वर्कआउट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ-साथ स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज भी शामिल थी।
अहान की इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा रोल उनके कड़े डिसिप्लिन का है। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग और तैयारी के टाइम उन्होंने एक भी 'चीट मील' नहीं लिया। उनका हर भोजन (Meal) उनकी ट्रेनिंग और शूटिंग शेड्यूल के हिसाब से प्री-प्लांड था। जंक फूड और मीठे से भी वो पूरी तरह दूर रहें।
अहान शेट्टी को सीफूड बहुत पसंद है और मुंबई के फेमस Gajalee रेस्टोरेंट का 'बाम्बिल फ्राई' उनका सबसे फेवरेट डिश है। बाम्बिल, जिसे 'बॉम्बे डक' (Bombay Duck) भी कहा जाता है। यह एक खास तरह की नरम मछली होती है जिसे बेसन या सूजी के घोल में लपेटकर कुरकुरा तला जाता है। यह बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मक्खन जैसी मुलायम होती है।
