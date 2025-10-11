La Nina: ‘छोटी बच्ची’ की वजह से सर्दी बढ़ने का क्या है कनेक्शन, भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार

यह तब होता है जब पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इस घटना को सबसे पहले 1600 के दशक में पेरू के मछुआरों ने देखा था। उन्होंने नोट किया कि दिसंबर के आसपास दक्षिण अमेरिकी तट पर समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म होता है, इसलिए उन्होंने इसे “El Nino de Navidad” नाम दिया। वहीं, ला नीना (La Nina) इसका उलटा चरण है, जब यही क्षेत्र सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है।