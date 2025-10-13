Winter Health Tips: सर्द मौसम में बीमारियों से बचने का आसान तरीका, खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टिंग फूड्स

Winter Health Tips: सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और खुशनुमा माहौल लेकर आता है, लेकिन साथ ही यह बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। ठंड के कारण शरीर की इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) कमजोर हो सकती है, जिससे सर्दी-जुकाम, खांसी, जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में जरूरत है कि अपनी रोजमर्रा की डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल किया जाए, जो न सिर्फ शरीर को अंदर से गर्म रखें, बल्कि इम्युनिटी को भी मज़बूत बनाएं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 देसी और असरदार फूड्स के बारे में, जो सर्दियों में आपकी सेहत का खास ख्याल रख सकते हैं।