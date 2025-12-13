Curd In Winter: सर्दियों में दही खाएं या नहीं! जानें दही की प्रकृति के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद

Curd In Winter: दही को लेकर यह गलतफहमी बनी रहती है कि इसे सिर्फ सर्दियों में खाना सही रहता है। कई लोग इस डर से इसका सेवन बंद कर देते हैं कि उनको कफ की समस्या बढ़ जाएगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि दही कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होने के कारण हर मौसम के लिए फायदेमंद साबित होता है। आइए जानते हैं कि दही की प्रकृति कैसी होती है और किन स्थितियों में दही से दूर रहना चाहिए और यदि आप इसे खाना चाहते हैं, तो इसकी ठंडी तासीर को संतुलित करने के लिए सही समय और सरल उपाय क्या हैं।