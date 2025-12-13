13 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Chocolate For Liver: क्या रोज चॉकलेट खाने से लिवर रहेगा हेल्दी? फैटी लिवर पर इसका असर जानिए

Chocolate For Liver: डार्क चॉकलेट सिर्फ अपने रिच टेस्ट और मूड बेहतर करने वाले असर के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि हाल के कुछ शोध बताते हैं कि अगर डार्क चॉकलेट को सीमित मात्रा में डाइट का हिस्सा बनाया जाए, तो यह लिवर के लिए फायदेमंद हो सकती है।

भारत

image

Chocolate For Liver: डार्क चॉकलेट को आमतौर पर एक ट्रीट माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे लिवर हेल्थ से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। एलिमेंटरी फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लैवोनॉयड्स लिवर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो फैटी लिवर जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रोज डार्क चॉकलेट खाना वाकई लिवर को हेल्दी रख सकता है, या फिर इसके सेवन में संतुलन जरूरी है। इसी असर और सच्चाई को समझते हैं।

लिवर के लिए फायदेमंद है डार्क चॉकलेट?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, डार्क चॉकलेट में कोको की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें फ्लैवोनॉयड्स नाम के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। 

आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर में कई बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। यह एक तरह का तनाव है जो हमारे सेल्स को डैमेज करता है और लिवर को कमजोर बनाता है। डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इस तनाव को कम करने का काम करते हैं। यह लिवर के सेल्स की मरहम-पट्टी करने जैसा है। इतना ही नहीं, यह ALT जैसे लिवर एंजाइम्स के लेवल को सुधारने में भी मदद करती है जो लिवर के सही तरह से काम करने के लिए जरूरी हैं।

कितनी मात्रा में खाना चाहिए?

अब इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप जोश में आकर पूरी चॉकलेट बार एक बार में खा जाएं। याद रखिए अति हर चीज की बुरी होती है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रोजना 20 से 40 ग्राम (एक या दो छोटे टुकड़े) डार्क चॉकलेट खाना काफी है। अगर आप इससे ज्यादा खाते हैं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। ज्यादा चॉकलेट का मतलब है ज्यादा कैलोरी और शुगर, जिससे वजन बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि बढ़ता वजन लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए जुबान के स्वाद और सेहत के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।

बाजार से कौन सी चॉकलेट खरीदें?

  • यह सबसे जरूरी सवाल है। दुकान पर मिलने वाली हर चॉकलेट हेल्दी नहीं होती।
  • डार्क चॉकलेट खरीदते समय पैकेट के पीछे जरूर देखें। आपको वो चॉकलेट चुननी है जिसमें कोको की मात्रा कम से कम 70% या उससे ज्यादा हो।
  • कोको जितना ज्यादा होगा, चीनी उतनी ही कम होगी। हमें चीनी नहीं, कोको के फायदे चाहिए।
  • मिल्क चॉकलेट न खाएं, वो दूध और चीनी से भरी मीठी मिल्क चॉकलेट लिवर के लिए फायदेमंद नहीं है, इसलिए उससे दूर ही रहें।

