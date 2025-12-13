Chocolate For Liver: क्या रोज चॉकलेट खाने से लिवर रहेगा हेल्दी? फैटी लिवर पर इसका असर जानिए

Chocolate For Liver: डार्क चॉकलेट को आमतौर पर एक ट्रीट माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे लिवर हेल्थ से भी जोड़कर देखा जाने लगा है। एलिमेंटरी फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, डार्क चॉकलेट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लैवोनॉयड्स लिवर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो फैटी लिवर जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रोज डार्क चॉकलेट खाना वाकई लिवर को हेल्दी रख सकता है, या फिर इसके सेवन में संतुलन जरूरी है। इसी असर और सच्चाई को समझते हैं।