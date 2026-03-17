High BP और Diabetes से कैसे चुपचाप खराब होती है किडनी, 5 संकेत लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

हमारी किडनी में बहुत बारीक खून की नलियां होती हैं, जो शरीर से गंदगी और अतिरिक्त पानी को फिल्टर करती हैं। जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये नलियां धीरे-धीरे डैमेज होने लगती हैं। इससे किडनी की सफाई करने की ताकत कम हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नुकसान धीरे-धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में कोई खास लक्षण नजर नहीं आते।