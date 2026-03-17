High BP और Diabetes से कैसे चुपचाप खराब होती है किडनी, 5 संकेत लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

Kidney Disease Symptoms (Photo- gemini ai)
Kidney Disease Symptoms: किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है, इसलिए इसे अक्सर साइलेंट बीमारी कहा जाता है। खासकर जिन लोगों को High Blood Pressure या Type 2 Diabetes है, उनमें किडनी खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है।
हमारी किडनी में बहुत बारीक खून की नलियां होती हैं, जो शरीर से गंदगी और अतिरिक्त पानी को फिल्टर करती हैं। जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये नलियां धीरे-धीरे डैमेज होने लगती हैं। इससे किडनी की सफाई करने की ताकत कम हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नुकसान धीरे-धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में कोई खास लक्षण नजर नहीं आते।
डायबिटीज में खून में शुगर लेवल ज्यादा रहता है, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ जाता है। किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और धीरे-धीरे उसके फिल्टर (ग्लोमेरुली) खराब होने लगते हैं। इस स्थिति को Diabetic Nephropathy कहा जाता है, जो आगे चलकर किडनी फेलियर तक ले जा सकती है।
किडनी की खास बात ये है कि वह लंबे समय तक नुकसान को कवर कर लेती है। मतलब अगर उसका कुछ हिस्सा खराब भी हो जाए, तो बाकी हिस्सा काम संभाल लेता है। इसी वजह से शुरुआत में कोई दर्द या परेशानी महसूस नहीं होती। कई बार तो 40% तक किडनी खराब होने के बाद भी कोई लक्षण नहीं दिखते।
जब बीमारी बढ़ जाती है, तब कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे-
लेकिन ये लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर आपको हाई बीपी या डायबिटीज है, तो नियमित जांच बहुत जरूरी है। डॉक्टर आमतौर पर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इससे किडनी की हालत का पता जल्दी चल जाता है और समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है।
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