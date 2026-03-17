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High BP और Diabetes से कैसे चुपचाप खराब होती है किडनी, 5 संकेत लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

Kidney Disease Symptoms: किडनी की बीमारी अक्सर बिना लक्षण के बढ़ती है। जानिए कैसे High BP और Diabetes किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्या हैं चेतावनी संकेत और बचाव के आसान तरीके।

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भारत

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Dimple Yadav

Mar 17, 2026

Kidney Disease Symptoms

Kidney Disease Symptoms (Photo- gemini ai)

Kidney Disease Symptoms: किडनी की बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है, इसलिए इसे अक्सर साइलेंट बीमारी कहा जाता है। खासकर जिन लोगों को High Blood Pressure या Type 2 Diabetes है, उनमें किडनी खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है।

हाई ब्लड प्रेशर किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाता है?

हमारी किडनी में बहुत बारीक खून की नलियां होती हैं, जो शरीर से गंदगी और अतिरिक्त पानी को फिल्टर करती हैं। जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये नलियां धीरे-धीरे डैमेज होने लगती हैं। इससे किडनी की सफाई करने की ताकत कम हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नुकसान धीरे-धीरे होता है, इसलिए शुरुआत में कोई खास लक्षण नजर नहीं आते।

डायबिटीज का किडनी पर असर

डायबिटीज में खून में शुगर लेवल ज्यादा रहता है, जिससे किडनी पर दबाव बढ़ जाता है। किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और धीरे-धीरे उसके फिल्टर (ग्लोमेरुली) खराब होने लगते हैं। इस स्थिति को Diabetic Nephropathy कहा जाता है, जो आगे चलकर किडनी फेलियर तक ले जा सकती है।

क्यों नहीं दिखते शुरुआती लक्षण?

किडनी की खास बात ये है कि वह लंबे समय तक नुकसान को कवर कर लेती है। मतलब अगर उसका कुछ हिस्सा खराब भी हो जाए, तो बाकी हिस्सा काम संभाल लेता है। इसी वजह से शुरुआत में कोई दर्द या परेशानी महसूस नहीं होती। कई बार तो 40% तक किडनी खराब होने के बाद भी कोई लक्षण नहीं दिखते।

बाद में दिखने वाले संकेत

जब बीमारी बढ़ जाती है, तब कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे-

  • पैरों, टखनों या हाथों में सूजन
  • जल्दी थकान होना
  • रात में बार-बार पेशाब आना
  • शरीर में खुजली
  • ध्यान लगाने में परेशानी

लेकिन ये लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।

समय पर जांच क्यों जरूरी है?

अगर आपको हाई बीपी या डायबिटीज है, तो नियमित जांच बहुत जरूरी है। डॉक्टर आमतौर पर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इससे किडनी की हालत का पता जल्दी चल जाता है और समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है।

किडनी को कैसे रखें सुरक्षित?

  • ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें
  • नमक कम खाएं
  • हेल्दी डाइट लें
  • रोज थोड़ा एक्सरसाइज करें
  • दर्द की दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल न करें
  • समय-समय पर चेकअप करवाते रहें

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Published on:

17 Mar 2026 12:25 pm

Hindi News / Health / High BP और Diabetes से कैसे चुपचाप खराब होती है किडनी, 5 संकेत लोग अक्सर कर देते हैं नजरअंदाज

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