Bamboo Massage: बांस से वजन घटाने का नया शॉर्टकट या सिर्फ पैसों की बर्बादी? जानिए क्या है सच

Bamboo Massage Trend 2026: इन दिनों सोशल मीडिया पर बैम्बू मसाज यानी बांस से की जाने वाली मालिश का बड़ा क्रेज देखा जा रहा है। लोग वीडियो शेयर कर बता रहे हैं कि गर्म बांस की लकड़ियों से शरीर पर मसाज करवाने से मोटापा कम (Motapa Kam Karne Ka Tarika) होता है और चर्बी गायब हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मसाज से शरीर का फैट कैसे पिघल सकता है? आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपको इस पर पैसा खर्च करना चाहिए या नहीं।