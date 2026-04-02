Foundayo Weight Loss Pill : मोटापा दूर करने का नया टैबलेट FDA ने किया अप्रूव, ओजेम्पिक से है सस्ता

Foundayo Weight Loss Pill FDA approves : ओजेम्पिक इंजेक्शन का उपयोग वजन घटाने में किया जा रहा है। इसी बीच एक नई दवा ने एंट्री मारी है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा निर्माता कंपनी एली लिली (Eli Lilly) की नई GLP-1 दवा 'Foundayo' को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ इसे Wegovy और Ozempic जैसे इंजेक्शन से सस्ता विकल्प बता रहे हैं।