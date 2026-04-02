6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वेट लॉस

Foundayo Weight Loss Pill : मोटापा दूर करने का नया टैबलेट FDA ने किया अप्रूव, ओजेम्पिक से है सस्ता

Foundayo Weight Loss Pill FDA approves : वजन घटाने के इंजेक्शन के बीच एक एक नई दवा ने एंट्री मारी है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा निर्माता कंपनी एली लिली (Eli Lilly) की नई GLP-1 दवा 'Foundayo' को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ इसे Wegovy और Ozempic जैसे इंजेक्शन से सस्ता विकल्प बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Apr 02, 2026

Foundayo Weight Loss Pill, FDA, Weight Loss tablets

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Foundayo Weight Loss Pill FDA approves : ओजेम्पिक इंजेक्शन का उपयोग वजन घटाने में किया जा रहा है। इसी बीच एक नई दवा ने एंट्री मारी है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा निर्माता कंपनी एली लिली (Eli Lilly) की नई GLP-1 दवा 'Foundayo' को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ इसे Wegovy और Ozempic जैसे इंजेक्शन से सस्ता विकल्प बता रहे हैं।

एली लिली (Eli Lilly) की ओर से वजन घटाने की दवा 'फाउन्डायो' के बारे में यूज, साइड इफेक्ट्स और कीमत आदि के बारे में बताया गया है।

क्लिनिकल ट्रायल में दिखा रिजल्ट?

क्लिनिकल ट्रायल (ATTAIN-1) में पाया गया कि इस दवा की सबसे ज्यादा डोज लेने वाले मरीजों ने 72 हफ्तों में औसतन 27.3 पाउंड (लगभग 12.4%) वजन कम किया।

'फाउन्डायो' की मुख्य विशेषताएं

फीचरविवरण
दवा का नामFoundayo (जेनेरिक नाम: Orforglipron)
प्रकारGLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट (ओरल टैबलेट)
डोजदिन में केवल एक बार (बिना किसी खाने-पीने के प्रतिबंध के)
उपलब्धता6 अप्रैल 2026 से (USA में शुरू)
वजन घटाने का औसतट्रायल में 12.4% (लगभग 27 पाउंड) तक वजन कम हुआ

कैसे काम करती है यह दवा?

कंपनी ने बताया है कि यह दवा शरीर में GLP-1 हार्मोन की नकल करती है, जिससे दिमाग को पेट भरा होने का संकेत मिलता है। साथ ही पाचन की गति धीमी हो जाती है, जिससे भूख कम लगती है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

Foundayo Weight Loss Pill Price : 'फाउन्डायो' की कीमत

कैटेगरीअनुमानित मासिक खर्च (USD)भारतीय रुपये में (लगभग)
इंश्योरेंस के साथ (कूपन द्वारा)$25₹2,100
बिना इंश्योरेंस (शुरुआती कीमत)$149₹12,500
बिना इंश्योरेंस (अधिकतम डोज)$349₹29,000

नोट- हालांकि, ये कीमत अमेरिका के ग्राहकों के लिए है। कंपनी इसे भारत में लॉन्च करती है तो किस कीमत पर बेचेगी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

'फाउन्डायो' के फायदे (Foundayo Benefits)

  • इंजेक्शन की जरूरत नहीं, सुई के डर से मुक्ति।
  • कमर की चौड़ाई (Waistline) कम करने में सहायक।कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में सुधार।
  • टाइप-2 डायबिटीज के बिना भी प्रभावी।

'फाउन्डायो' के साइड इफेक्ट्स ( Foundayo Side effects)

कंपनी इस दवा के साइड इफेक्ट्स को लेकर ये जानकारी दी है कि सेवन करने से बालों का झड़ना दिख सकता है। इसके अलावा पाचन संबंधी समस्याएं (पेट दर्द, गैस, दस्त आदि) हो सकती हैं।

इन लोगों को बरतनी होगी सावधानी!

अगर आप थायराइड ट्यूमर (गर्दन में गांठ या सूजन) से ग्रसित हैं। किडनी और पैनक्रियाज जैसी दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर दवा का सेवन करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Alka Yagnik Hearing Loss : अल्का याग्निक को SNHL बीमारी, बहरापन का खतरा! डॉक्टर से जानिए लक्षण और कारण
स्वास्थ्य
Alka Yagnik Hearing Loss, Alka Yagnik suffering from SNHL, Alka Yagnik disease,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

वेट लॉस

Published on:

02 Apr 2026 01:33 pm

Hindi News / Health / Weight Loss / Foundayo Weight Loss Pill : मोटापा दूर करने का नया टैबलेट FDA ने किया अप्रूव, ओजेम्पिक से है सस्ता

बड़ी खबरें

View All

वेट लॉस

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

वेट लॉस की दवाओं पर DCGI सख्त! लापरवाही भेज सकती है जेल, डॉक्टर से समझिए GLP 1 Drugs Regulation

GLP-1 Drugs Regulation in Hindi, Weight loss Drugs Use, Weight loss Drugs Risks, Weight loss Drugs side effects, DCGI
Patrika Special News

Bamboo Massage: बांस से वजन घटाने का नया शॉर्टकट या सिर्फ पैसों की बर्बादी? जानिए क्या है सच

Benefits of Bamboo Massage
वेट लॉस

Weight Gain Control: फैट बनने से पहले ही रोक देगा यह एंजाइम! वैज्ञानिकों ने खोज लिया मोटापा कंट्रोल करने वाला सीक्रेट स्विच

Weight Gain Control
स्वास्थ्य

Best Dinner Time for Weight loss : फैट बर्न करने के लिए डिनर का सही समय क्या है

Best Dinner Timing for Fat Loss
लाइफस्टाइल

Alia Bhatt Weight Loss Secret : आलिया भट्ट ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से कैसे घटाया वजन, जानें डॉक्टर की राय, क्या यह सुरक्षित है और सही ढंग क्या है?

Alia Bhatt Weight Loss Secret
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.