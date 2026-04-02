Foundayo Weight Loss Pill : मोटापा दूर करने का नया टैबलेट FDA ने किया अप्रूव, ओजेम्पिक से है सस्ता

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Foundayo Weight Loss Pill FDA approves : ओजेम्पिक इंजेक्शन का उपयोग वजन घटाने में किया जा रहा है। इसी बीच एक नई दवा ने एंट्री मारी है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा निर्माता कंपनी एली लिली (Eli Lilly) की नई GLP-1 दवा 'Foundayo' को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञ इसे Wegovy और Ozempic जैसे इंजेक्शन से सस्ता विकल्प बता रहे हैं।
एली लिली (Eli Lilly) की ओर से वजन घटाने की दवा 'फाउन्डायो' के बारे में यूज, साइड इफेक्ट्स और कीमत आदि के बारे में बताया गया है।
क्लिनिकल ट्रायल (ATTAIN-1) में पाया गया कि इस दवा की सबसे ज्यादा डोज लेने वाले मरीजों ने 72 हफ्तों में औसतन 27.3 पाउंड (लगभग 12.4%) वजन कम किया।
|फीचर
|विवरण
|दवा का नाम
|Foundayo (जेनेरिक नाम: Orforglipron)
|प्रकार
|GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट (ओरल टैबलेट)
|डोज
|दिन में केवल एक बार (बिना किसी खाने-पीने के प्रतिबंध के)
|उपलब्धता
|6 अप्रैल 2026 से (USA में शुरू)
|वजन घटाने का औसत
|ट्रायल में 12.4% (लगभग 27 पाउंड) तक वजन कम हुआ
कंपनी ने बताया है कि यह दवा शरीर में GLP-1 हार्मोन की नकल करती है, जिससे दिमाग को पेट भरा होने का संकेत मिलता है। साथ ही पाचन की गति धीमी हो जाती है, जिससे भूख कम लगती है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
|कैटेगरी
|अनुमानित मासिक खर्च (USD)
|भारतीय रुपये में (लगभग)
|इंश्योरेंस के साथ (कूपन द्वारा)
|$25
|₹2,100
|बिना इंश्योरेंस (शुरुआती कीमत)
|$149
|₹12,500
|बिना इंश्योरेंस (अधिकतम डोज)
|$349
|₹29,000
नोट- हालांकि, ये कीमत अमेरिका के ग्राहकों के लिए है। कंपनी इसे भारत में लॉन्च करती है तो किस कीमत पर बेचेगी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
कंपनी इस दवा के साइड इफेक्ट्स को लेकर ये जानकारी दी है कि सेवन करने से बालों का झड़ना दिख सकता है। इसके अलावा पाचन संबंधी समस्याएं (पेट दर्द, गैस, दस्त आदि) हो सकती हैं।
अगर आप थायराइड ट्यूमर (गर्दन में गांठ या सूजन) से ग्रसित हैं। किडनी और पैनक्रियाज जैसी दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर दवा का सेवन करना चाहिए।
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