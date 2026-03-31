Alka Yagnik Hearing Loss : अल्का याग्निक को SNHL बीमारी, बहरापन का खतरा! डॉक्टर से जानिए लक्षण और कारण

Alka Yagnik Hearing Loss suffering from SNHL : भारत की प्रसिद्ध गायिका अल्का याग्निक अपने कान की बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी के कारण वो सुनने की क्षमता खोते जा रही हैं। ये बीमारी इंसान को बहरा बना देती है। 30 सालों के अनुभवी डॉ. अभिनीत कुमार (ENT Specialist) से सेंसरिन्यूरल हियरिंग लॉस (Sensorineural Hearing Loss - SNHL) के बारे में जानेंगे।