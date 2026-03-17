Meningitis Outbreak: UK में मेंनिन्जाइटिस का प्रकोप, 2 की मौत और कई छात्र संक्रमित, जानिए लक्षण, कारण और बचाव के तरीके

इस बीमारी के लक्षण शुरुआत में आम सर्दी-जुकाम जैसे लग सकते हैं, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी या जी मिचलाना, गर्दन में अकड़न, बहुत ज्यादा नींद आना या सुस्ती, रोशनी से परेशानी, त्वचा पर गहरे रंग के दाने या रैश, हाथ-पैर ठंडे पड़ना शामिल है। डॉक्टरों के अनुसार, यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए हल्के लक्षण भी दिखें तो तुरंत जांच करवानी चाहिए।