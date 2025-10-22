Antibiotic Resistance: एक गलती और एंटीबायोटिक बेअसर! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 भूल?

Antibiotic Resistance in India : एक बार जरूर सोचिए, जब भी हमें थोड़ा-सा सर्दी-ज़ुकाम होता है, तो अक्सर हम सीधे मेडिकल की दुकान से एंटीबायोटिक खरीदकर खा लेते हैं। या फिर डॉक्टर ने जो पिछली बार दी थी, वही बची हुई गोली खा लेते हैं। अगर आप भी हमेशा ऐसा करते हैं, तो रुक जाइए आप एक ऐसी भयानक गलती कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है।