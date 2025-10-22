सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन उर्फ फकीर का दिल का दौरा पड़ने से निधन, क्यों बढ़ रहे हैं कम उम्र में Heart Attack के मामले?

जब मैं बड़े कलाकारों को ये कहते सुनता था कि उन्हें ऊंची ऊर्जा या किसी दिव्य ताकत से जुड़ाव महसूस होता है, तो मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती थी।

लेकिन जब मैंने खुद मंच पर वो एहसास किया, तो समझ आया कि वो क्या कहना चाहते थे।

अब मुझे एहसास होता है कि ये सिर्फ मैं नहीं हूं, बल्कि कोई ऊंची ऊर्जा है जो एक कलाकार के जरिए काम करती है। कला, सृजन और उस शक्ति का मिलन… जो हमें मंच पर अपनी पूरी रूह से पेश होने पर मजबूर कर देता है।