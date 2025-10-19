Heart Health Habits : हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए रोजाना अपनाएं ये गोल्डन आदतें

जी हां, यह सच है लेकिन घबराइए नहीं। अच्छी खबर यह है कि रोजाना की कुछ छोटी-छोटी और आसान आदतें आपके दिल को एक अभेद्य किला (impenetrable fort) बना सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Health Experts) मानते हैं कि जो लोग इन आदतों को अपनी दिनचर्या (Routine) का हिस्सा बनाते हैं, दिल से जुड़ी खतरनाक बीमारियां उन्हें छू भी नहीं पातीं। आइए जानते हैं, वे कौन से जरूरी कदम हैं जो आपको हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हैं।