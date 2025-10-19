Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Heart Health Habits : हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए रोजाना अपनाएं ये गोल्डन आदतें

Heart Health Habits : रोजाना अपनाएं ये आसान आदतें और रखें दिल को फिट सही खान-पान, योग, नींद और तनाव नियंत्रण से करें हार्ट अटैक का खतरा कम।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 19, 2025

Heart Health Habits

Heart Health Habits : हेल्दी हार्ट के लिए रोजाना की दिनचर्या (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Heart Health Habits : आजकल की भाग-दौड़ भरी लाइफ स्टाइल में हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने अपने दिल की देखभाल सही से नहीं की, तो कभी भी गंभीर और जानलेवा हार्ट डिजीज आपको अपनी चपेट में ले सकती है?

जी हां, यह सच है लेकिन घबराइए नहीं। अच्छी खबर यह है कि रोजाना की कुछ छोटी-छोटी और आसान आदतें आपके दिल को एक अभेद्य किला (impenetrable fort) बना सकती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Health Experts) मानते हैं कि जो लोग इन आदतों को अपनी दिनचर्या (Routine) का हिस्सा बनाते हैं, दिल से जुड़ी खतरनाक बीमारियां उन्हें छू भी नहीं पातीं। आइए जानते हैं, वे कौन से जरूरी कदम हैं जो आपको हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हैं।

1. शरीर को हिलाएं-डुलाएं, दिल को मजबूत बनाएं

    अगर आप किसी मशीन का इस्तेमाल न करें तो क्या होगा? वह जंग खा जाएगी ठीक वैसे ही, आपके शरीर को भी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है।
    जरूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं। रोजाना साइकिलिंग, तेज जॉगिंग, स्विमिंग, या योग को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बना लें।

    क्यों जरूरी है?: शारीरिक गतिविधि आपके हार्ट की मांसपेशियों (heart muscles) को मजबूत बनाती है और रक्त संचार (blood circulation) को बेहतर करती है।

    बुरी आदतों को कहें 'ना': अगर आप अपने दिल से सच में प्यार करते हैं, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी आदतों से तुरंत दूरी बना लें। ये आदतें आपकी रक्त वाहिकाओं (blood vessels) को नुकसान पहुंचाकर हार्ट अटैक का सीधा खतरा पैदा करती हैं।

    2. खान-पान हो शानदार, तभी दिल रहेगा दमदार

      आपका खान-पान आपके दिल की सेहत का सबसे बड़ा हथियार है। खाने की आदतें आपके कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और वजन जैसे महत्वपूर्ण कारकों को सीधा प्रभावित करती हैं।

      पोषक तत्वों पर ध्यान दें: ऐसे भोजन चुनें जिनमें विटामिन, मिनरल्स, और फाइबर भरपूर हों, लेकिन कैलोरी कम हो। 'न्यूट्रिएंट-रिच' फूड्स ही दिल के सच्चे दोस्त हैं।

      डाइट में क्या शामिल करें: खूब सारी सब्जियां, फल और साबुत अनाज (Whole Grains) खाएं। कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, बिना खाल वाली मुर्गी, मछली, दालें, नट्स और नॉन-ट्रॉपिकल वनस्पति तेल को अपनी डाइट में जगह दें।

      क्या न खाएं: सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, लाल और प्रोसेस्ड मीट, ज्यादा चीनी, शक्कर वाले पेय (Sugar-Sweetened Beverages) और नमक का सेवन सीमित करें।

      3. तनाव को करें बाय-बाय, नींद हो पूरी

        क्या आपको पता है कि जो लोग बहुत ज्यादा तनाव (Stress) लेते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है?

        तनाव प्रबंधन: स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या कोई हॉबी आपको शांत रहने में मदद कर सकती है।

        नींद का महत्व: दिल की सेहत के लिए पूरी और गहरी नींद बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि रात में देर तक जागने या कम सोने की आदत हार्ट अटैक के खतरे को सीधे बढ़ाती है। कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें।

        4. वजन हो नियंत्रण में, तभी हार्ट रहेगा टेंशन फ्री

          मोटापा (Obesity) दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा दुश्मन है।

          वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी?: ज्यादा वजन से न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बल्कि ब्लड प्रेशर और शुगर का खतरा भी बढ़ जाता है, जो अंततः दिल को नुकसान पहुंचाते हैं।

          संतुलन है जरूरी: अपने आहार और शारीरिक गतिविधि में संतुलन (Balance) बनाए रखें। जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं, उतनी ही बर्न करें, ताकि आप स्वस्थ वज़न बनाए रख सकें।

          याद रखें, ये छोटी-छोटी आदतें कोई बोझ नहीं, बल्कि आपके स्वस्थ और लंबे जीवन की गारंटी हो सकती है हैं। रोजाना इन्हें अपनाएं और दिल से जुड़ी बीमारियों को हमेशा के लिए अलविदा कहें।

          ये भी पढ़ें

          Onion and Garlic Liver Benefits : जानें कैसे प्याज-लहसुन बचाते हैं शुगर के कारण होने वाले लिवर डैमेज से
          लाइफस्टाइल
          Onion and Garlic Liver Benefits

          खबर शेयर करें:

          Join Arovia on WhatsApp

          Published on:

          19 Oct 2025 01:03 pm

          Hindi News / Health / Heart Health Habits : हार्ट अटैक का खतरा कम करने के लिए रोजाना अपनाएं ये गोल्डन आदतें

          बड़ी खबरें

          View All

          स्वास्थ्य

          ट्रेंडिंग

          लाइफस्टाइल

          Diwali Common Health Issues: दिवाली पर पटाखा बन सकता है जानलेवा! फैलती हैं ये 5 गंभीर बीमारियां, जानिए कैसे करें बचाव

          Diwali Common Health Issues
          स्वास्थ्य

          Onion and Garlic Liver Benefits : जानें कैसे प्याज-लहसुन बचाते हैं शुगर के कारण होने वाले लिवर डैमेज से

          Onion and Garlic Liver Benefits
          लाइफस्टाइल

          Eye Swelling : आंख के आसपास बार-बार सूजन का किस बीमारी के हैं संकेत? जानिए कारण और इलाज

          Eye Swelling
          स्वास्थ्य

          Foods That Increase Cancer Risk: क्या आपके घर में भी ऐसे रखते हैं अचार? जानिए कैसे बढ़ता है कैंसर का रिस्क

          Foods That Increase Cancer Risk
          स्वास्थ्य

          Good Sleeping Posture: नींद न आने की टेंशन खत्म! जानिए किस करवट सोने से तुरंत आ सकती है नींद

          Sleep Disorders,best sleeping position,left side sleeping benefits
          लाइफस्टाइल
          Play Store

          DOWNLOAD ON

          Play Store

          App Store

          DOWNLOAD ON

          App Store

          TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
          Patrika Site Logo

          Trending Topics

          Women's World Cup 2025

          PM Modi

          Bihar Elections 2025

          Top Categories

          राष्ट्रीय

          मनोरंजन

          स्वास्थ्य

          राजस्थान

          मध्य प्रदेश

          Legal

          Grievance Policy

          This website follows the DNPA’s code of conduct

          Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

          Privacy Policy

          About Us

          Code of Conduct

          RSS

          Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.