3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

UTI Infection Causes: शौक से खाते हैं चिकन? सावधान! आपकी प्लेट में रखा ये मांस दे सकता है UTI जैसा दर्दनाक रोग

UTI Infection Causes: हर साल लाखों लोग पेशाब में जलन, बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत और पेट दर्द जैसी परेशानी से जूझते हैं। 5 में से 1 UTI केस दूषित चिकन और मांस से जुड़ा। जानिए लक्षण, कारण और बचाव के आसान तरीके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jan 03, 2026

UTI Infection Causes

UTI Infection Causes (photo- gemini ai)

UTI Infection Causes: हर साल लाखों लोग पेशाब में जलन, बार-बार टॉयलेट जाने की जरूरत और पेट दर्द जैसी परेशानी से जूझते हैं। इसे हम आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) कहते हैं। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि यह खराब हाइजीन या किस्मत की बात है। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि हमारी प्लेट में रखा मांस भी UTI की बड़ी वजह बन सकता है।

स्टडी में क्या सामने आया?

अमेरिका की साउदर्न कैलिफोर्निया में हुई एक स्टडी के मुताबिक, करीब 5 में से 1 UTI केस दूषित मांस से जुड़ा हो सकता है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 2017 से 2021 के बीच 2,300 से ज्यादा UTI मरीजों के यूरिन सैंपल की जांच की और उनकी तुलना दुकानों से लिए गए चिकन, टर्की और पोर्क के मांस में मौजूद E. coli बैक्टीरिया से की। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे, टर्की में 82%, चिकन में 58%, पोर्क में 54% मांस में E. coli पाया गया। करीब 18% UTI मामलों में वही बैक्टीरिया मिले जो मांस में थे। महिलाओं में यह खतरा ज्यादा दिखा।

मांस से UTI कैसे होता है?

E. coli बैक्टीरिया आमतौर पर हमारी आंत में रहते हैं और वहां नुकसान नहीं करते। लेकिन जब यही बैक्टीरिया कच्चे मांस के जरिए हाथ, किचन स्लैब, चाकू या सब्जियों तक पहुंच जाते हैं, तो खतरा बढ़ जाता है। अगर हाथ ठीक से न धोए जाएं या कच्चा मांस और सब्जियां एक ही बोर्ड पर काटी जाएं, तो ये बैक्टीरिया शरीर में जाकर मूत्र मार्ग तक पहुंच सकते हैं और UTI कर सकते हैं।पकाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन क्रॉस-कंटैमिनेशन यानी कच्चे मांस का रस इधर-उधर फैलना सबसे बड़ी समस्या है।

UTI के लक्षण पहचानें

इन संकेतों को नजरअंदाज न करें:

  • पेशाब में जलन या दर्द
  • बार-बार पेशाब आना
  • पेशाब का रंग गहरा या बदबूदार होना
  • पेट के निचले हिस्से में दर्द
  • बुखार या कमजोरी

समय पर इलाज न हो तो इंफेक्शन किडनी तक पहुंच सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। डायबिटीज और बुजुर्गों में जोखिम ज्यादा रहता है।

बचाव के आसान तरीके

  • खूब पानी पिएं
  • टॉयलेट के बाद आगे से पीछे की ओर सफाई करें
  • संबंध के बाद पेशाब जरूर करें
  • किचन में कच्चे मांस और सब्जियों के लिए अलग चॉपिंग बोर्ड रखें
  • मांस छूने के बाद कम से कम 20 सेकंड हाथ धोएं
  • मांस को अच्छी तरह पकाएं (कम से कम 75°C)

भारत में खास ध्यान रखें:

  • उबला या फिल्टर पानी पिएं
  • खुले या अधपके मांस से बचें
  • भरोसेमंद दुकानों से ही मीट खरीदें

ये भी पढ़ें

Urine Infection: यूरिन इंफेक्शन होने पर न खाएं ये 4 चीजें, बढ़ सकती है परेशानी
स्वास्थ्य
Best diet for UTI

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Jan 2026 03:00 pm

Published on:

03 Jan 2026 02:59 pm

Hindi News / Health / UTI Infection Causes: शौक से खाते हैं चिकन? सावधान! आपकी प्लेट में रखा ये मांस दे सकता है UTI जैसा दर्दनाक रोग

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

घुटनों के नीचे हैं लाल-भूरे धब्बे? जानें क्या है Necrobiosis Lipoidica और क्यों डायबिटीज के मरीजों के लिए है खतरा !

skin disease
स्वास्थ्य

Hello Doctor: थाली का नियम, प्रोटीन का सच और शुगर का डर… एक्सपर्ट ने 4 जवाबों में खत्म की सारी कन्फ्यूजन

Hello Doctor
स्वास्थ्य

डायबिटीज में दही खाना सही है या नहीं? एक्सपर्ट की सलाह

best time to eat curd in diabetes, Health Benefits of Dahi,Diabetes diet curd,
लाइफस्टाइल

Pancreatic Cancer: बिना लक्षण ही जान लेती है यह खतरनाक बीमारी! 5 साल के भीतर मौत हो जाती है, जानें इसके कारण और बचने के तरीके

Pancreatic cancer
स्वास्थ्य

mRNA Vaccine: कोविड वैक्सीन के बाद दिल में सूजन क्यों? स्टडी ने खोला बड़ा राज

mRNA Vaccine
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.