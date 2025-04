Urine Infection: यूरिन इंफेक्शन होने पर न खाएं ये 4 चीजें, बढ़ सकती है परेशानी

यूरिन इंफेक्शन में सही देखभाल बेहद जरूरी है (Proper care is very important in urine infection) चाहे पुरुष हों, महिलाएं या बच्चे, कोई भी यूरिन इंफेक्शन (UTI) से प्रभावित हो सकता है। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार, हर पांच में से एक महिला अपने जीवन में कभी न कभी UTI का सामना करती है, और इनमें से 20% महिलाओं को यह संक्रमण बार-बार होता है। यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, इसलिए सतर्कता और सही देखभाल अत्यंत आवश्यक है।

UTI से जल्दी ठीक होने के लिए मरीज को अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि संक्रमण न बढ़े और रिकवरी तेजी से हो सके।

मसालेदार और तली-भुनी चीजें (Spicy and fried foods) यूरिन इंफेक्शन से पीड़ित महिलाएं या पुरुष यदि मसालेदार और तली-भुनी चीजों का सेवन करते हैं, तो इससे पेशाब में जलन और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए, इस दौरान जितना संभव हो, मसालेदार खाने से खुद को दूर रखें।

कैफीन युक्त चीजें (चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स) (Caffeinated beverages ) बेशक, कई लोगों को कॉफी से दिन की शुरुआत करना अच्छा लगता है, लेकिन यूटीआई होने पर कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैफीन डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) बढ़ा सकता है, जिससे यूरिन इंफेक्शन में जलन उत्पन्न हो सकती है। साथ ही, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स भी स्थिति को खराब कर सकते हैं।

अल्कोहल और सिट्रस फ्रूट्स (Alcohol and Citrus Fruits) यूरिन इंफेक्शन में एसिडिक फलों और अल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए। हालांकि, फलों का सेवन हमारी लाइफस्टाइल का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जैसे नींबू और संतरा यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन पैदा कर सकते हैं। साथ ही, अल्कोहल डिहाइड्रेशन कर सकता है, जिससे यूरिन इंफेक्शन की समस्या बढ़ सकती है।

यूरिन इंफेक्शन में क्या खाना चाहिए? (What to eat in case of urine infection?) पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया आसानी से बाहर निकल सकें। दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।