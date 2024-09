Caffeine side effects : कैफीन से बिगड़ सकती है आपकी नींद की क्वालिटी

कैफीन और नींद का गहरा संबंध The deep connection between caffeine and sleep Caffeine side effects : कैफीन, जिसे हम आमतौर पर चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ दवाओं में पाते हैं, का शरीर और मन पर काफी प्रभाव पड़ता है। जब हम दिनभर में जरूरत से ज्यादा कैफीन (Caffeine) का सेवन करते हैं, तो यह हमारी नींद को प्रभावित कर सकता है। कैफीन नींद आने में समय को बढ़ा देता है और गहरी नींद लेने में बाधा उत्पन्न करता है।

कैसे कैफीन प्रभावित करता है नींद को? How does caffeine affect sleep? Caffeine side effects : कैफीन का असर सेवन के 30 मिनट बाद शुरू हो जाता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक बना रहता है। यह नींद की गुणवत्ता को खराब करता है और हमें बार-बार जागने पर मजबूर करता है। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं, तो यह आपकी गहरी नींद में बाधा डाल सकता है।

सोने से 6 घंटे पहले करें कैफीन का परहेज Avoid caffeine 6 hours before bedtime शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि अगर आप सोने से 6 घंटे पहले कैफीन (Caffeine) का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी नींद में खलल पड़ सकता है। इसलिए बेहतर नींद के लिए यह जरूरी है कि सोने से पहले कैफीन का सेवन बिल्कुल न करें। इससे आपको बेहतर और आरामदायक नींद मिल सकेगी।

कितनी मात्रा है सुरक्षित? How much quantity is safe? अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) के अनुसार, प्रतिदिन 400 मिलीग्राम तक कैफीन का सेवन वयस्कों के लिए सुरक्षित है। लेकिन यह मात्रा अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग कैफीन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। खासकर ऐसे लोग जिन्हें नींद न आने की समस्या है, उन्हें कैफीन के सेवन में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।

किन खाद्य पदार्थों में होता है कैफीन? Which foods contain caffeine? कैफीन सिर्फ चाय या कॉफी तक ही सीमित नहीं है। यह चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और कुछ दवाओं में भी पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपनी नींद का ध्यान रखना चाहते हैं, तो इन चीजों का सेवन भी ध्यानपूर्वक करें।

इसलिए, अगर आप भी नींद में खलल की समस्या से जूझ रहे हैं, तो अपनी कैफीन की आदतों पर ध्यान दें और एक स्वस्थ नींद का आनंद लें।