सेहत के लिए बहुत खराब होती है दूध वाली चाय, ये 5 लज़ीज़ Caffeine-Free Teas ज़रूर ट्राई करें

ICMR Says No to Milk Tea : बहुत से लोगों के लिए दिन की शुरुआत कड़क चाय से होती है जो उन्हें ताजगी और ऊर्जा देती है। लेकिन हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने अत्यधिक चाय (Tea) और कॉफी (coffee) के सेवन के खिलाफ चेतावनी जारी की है।