Urine Infection: यूरिन इंफेक्शन होने पर क्या करें और क्या नहीं, देखिए पूरी लिस्ट

यूरिन इंफेक्शन के कारण (Reason of urine infection) बैक्टीरिया: सबसे सामान्य कारण बैक्टीरिया होते हैं।



स्वच्छता की कमी: खासकर महिलाओं में, व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी यूरिन इंफेक्शन का प्रमुख कारण बन सकती है।



कम पानी पीना: पानी की कमी से Urinary Tract में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं।

यूरिन इंफेक्शन (UTI) होने पर क्या करें और क्या नहीं, पूरी लिस्ट How to prevent from urine infection यूरिन इंफेक्शन से बचाव में क्या करें (What to do to prevent urine infection) ज्यादा पानी पिएं : यूरिन इंफेक्शन के दौरान पानी पीना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर निकलने में मदद मिलती है। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं।

एंटीबायोटिक्स का सेवन करें: डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक्स को सही समय पर और पूरी अवधि तक लें। ये संक्रमण को ठीक करने में मदद करते हैं। स्वच्छता का ध्यान रखें: : डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक्स को सही समय पर और पूरी अवधि तक लें। ये संक्रमण को ठीक करने में मदद करते हैं। यूरिन इंफेक्शन से बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, विशेषकर पेशाब करने के बाद।

हीट पैड का इस्तेमाल करें: पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द या जलन को कम करने के लिए हल्का हीट पैड या गर्म पानी की बोतल का उपयोग करें। साफ और आरामदायक कपड़े पहनें: ढीले और सूती कपड़े पहनें ताकि त्वचा को आराम मिले और पसीने को Absorbed करने वाले कपड़े पहनें, ताकि बैक्टीरिया न पनप सकें।

यूरिन इंफेक्शन होने पर क्या नहीं करें (What not to do in case of urine infection) पानी की कमी न होने दें : कम पानी पीने से बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में रुक सकते हैं। इसलिए पानी जरूर पिएं।

केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें: नहाने के दौरान साबुन, डिओडोरेंट्स या अन्य खुशबूदार उत्पादों का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं और संक्रमण को बढ़ा सकते हैं।

पेशाब को रोककर न रखें: पेशाब को अधिक समय तक न रोकें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। इसलिए समय-समय पर पेशाब करने जाएं। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई न लें: बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन न करें, खासकर एंटीबायोटिक्स का। गलत दवाइयां लेने से स्थिति और बिगड़ सकती है।

ज्यादा गर्म पानी से स्नान न करें : ज्यादा गर्म पानी से स्नान करने से त्वचा में जलन हो सकती है, जो यूरिन इंफेक्शन को और बढ़ा सकता है। टाइट कपड़े न पहनें: टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनने से त्वचा में पसीना जमा हो सकता है, जिससे बैक्टीरिया का पनपना आसान हो जाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।