Year Ender 2025: कैंसर ने छीन लिए इंडस्ट्री के ये चमकते सितारे, दुखों से भरा रहा यह साल

Year Ender 2025: 2025 भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक बेहद दुखद साल साबित हुआ। इस साल कई ऐसे कलाकार हमसे बिछड़ गए, जिनकी मौजूदगी ने टीवी, फिल्मों और क्षेत्रीय सिनेमा को एक अलग चमक दी थी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी छीन ली, बल्कि करोड़ों दर्शकों के दिलों में एक गहरी खाली जगह भी छोड़ गई। साल के अंत में पीछे मुड़कर देखने पर साफ महसूस होता है कि 2025 ने भारतीय मनोरंजन जगत को भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया है।