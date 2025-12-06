मलेरिया का प्रकोप! 28000000 से ज्यादा केस, WHO ने चेताया, खतरा पहले से ज्यादा

रिपोर्ट कई वजहें बताती है, मलेरिया की मुख्य दवा Artemisinin अब कई देशों में कम असरदार हो रही है। 8 देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब मच्छर कई स्प्रे और बेडनेट पर असर नहीं दिखा रहे। 2024 में सिर्फ $3.9 बिलियन मिले, जबकि 2025 तक जरूरत $9.3 बिलियन की है। अमीर देशों की मदद भी 21% घट गई है। मच्छरों के फैलने की जगह बढ़ रही है। कुछ देशों में युद्ध और संकट के कारण हेल्थ सर्विस भी टूट रही है। पहले सिर्फ एशिया में मिलता था, अब 9 अफ्रीकी देशों में फैल चुका है। यह शहरों में भी मलेरिया फैला सकता है।