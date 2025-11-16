मेंढकों का सफाया ! फंगस महामारी के कारण मच्छरों का राज, मलेरिया का संकट गहराया

Chytrid Fungus: जलवायु परिवर्तन (Climate Change Impact)आज हर जीव को प्रभावित कर रहा है। कल्पना कीजिए, जंगलों में कूदते-फांदते मेंढक अचानक गायब (Frog Extinction) हो जाएं। दुनिया भर में यही हो रहा है। एक छोटा सा कवक, जिसे च्यट्रिड फंगस (Chytrid Fungus) कहते हैं, मेंढकों पर हमला कर रहा है। यह फंगस ठंडी नमी वाली जगहों पर पनपता है और मेंढकों की नाजुक त्वचा खा जाता है। नतीजा ? सांस लेना मुश्किल, बीमारी और मौत। वैज्ञानिक बताते हैं कि 40 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पहली बार दिखा यह खतरा अब वैश्विक आपदा बन गया है।