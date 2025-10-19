Onion and Garlic Liver Benefits : जानें कैसे प्याज-लहसुन बचाते हैं शुगर के कारण होने वाले लिवर डैमेज से

Onion and Garlic Liver Benefits
Onion and Garlic Liver Benefits : कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इरविन के एक नए अध्ययन में ये दिलचस्प बात सामने आई है कि हमारी आंत (गट) लीवर को शुगर से होने वाले नुकसान से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। शोध, जो नेचर मेटाबॉलिज़्म नाम की पत्रिका में छपा है, बताता है कि प्याज, लहसुन और आर्टिचोक जैसी रोजमर्रा की सब्ज़ियों में पाया जाने वाला एक खास तरह का फाइबर इनुलिन (Inulin), शरीर के अंदर कई फायदेमंद बदलाव ला सकता है।
इनुलिन आंत के अच्छे बैक्टीरिया को मजबूत करता है, जिससे शुगर लीवर तक पहुँचने से पहले ही टूट या निष्क्रिय हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इन सब्ज़ियों को खाने से फैटी लीवर रोग के शुरुआती चरणों को रोका जा सकता है, और कई मामलों में उसे ठीक भी किया जा सकता है।
अगर आप नियमित रूप से प्याज, लहसुन या आर्टिचोक खाते हैं, तो ये आपकी आंत के ज़रिए आपके लीवर को शुगर से बचाने का काम करते हैं।
प्रमुख शोधकर्ता डॉ. चोलसून जंग ने टिप्पणी की: हमारे निष्कर्ष इस बात की जानकारी देते हैं कि फाइबर हमारे स्वास्थ्य को फ्रुक्टोज जैसे हानिकारक पोषक तत्वों से कैसे बचाता है।
इनुलिन के कुछ सामान्य स्रोत यहां दिए गए हैं जिन्हें आप अपने आहार में शामिल कर सकते हैं:
ये सब्ज़ियां देखने में भले ही साधारण लगें, लेकिन इनमें मौजूद फाइबर आपके पेट को शुगर से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। आपके पाचन तंत्र को निष्क्रिय नली की बजाय एक सक्रिय रक्षा पंक्ति में बदल देता है।
भले ही आपका वजन ज्यादा न हो, अगर आपके पेट का माइक्रोबायोम फ्रुक्टोज को संभालने में सक्षम नहीं है, तो आपका लिवर मेटाबॉलिक तनाव में हो सकता है।
इनुलिन युक्त सब्ज़ियों का सेवन बढ़ाने से समय के साथ लिवर में वसा का संचय कम हो सकता है।
यह सिर्फ फाइबर की मात्रा या कैलोरी की गिनती से ज़्यादा फाइबर की गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डालता है।
यह अध्ययन विशिष्ट आंत बैक्टीरिया और मेटाबॉलिक मार्गों को लक्षित करने वाली व्यक्तिगत पोषण चिकित्सा के द्वार खोलता है।
रोजाना इनुलिन युक्त सब्ज़ियां शामिल करें— जैसे प्याज, लहसुन, आटिचोक और लीक।
अपने फाइबर स्रोतों में विविधता बनाए रखें - इनका मिश्रण व्यापक माइक्रोबियल स्वास्थ्य का समर्थन करता है।
फाइबर को अच्छी आदतों के साथ जोड़ें: रिफाइंड चीनी का सेवन सीमित करें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें, तनाव को नियंत्रित करें और पर्याप्त नींद लें।
अगर आपको लिवर या मेटाबॉलिक संबंधी कोई समस्या है, तो किसी हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लें।
नवीनतम रिसर्च कहती है कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये लिवर को शुरुआती नुकसान से बचाने और उसे ठीक करने में भी मदद कर सकता है।
यानी आपके रसोईघर में रखी आम सब्ज़ियां — जैसे प्याज, लहसुन या आर्टिचोक — में ही लिवर को बचाने का उपाय छिपा हो सकता है।
इनुलिन युक्त आम सब्ज़ियों में प्याज, लहसुन, आर्टिचोक, चिकोरी की जड़, लीक और शतावरी शामिल हैं।
भले ही आपका वजन ज्यादा न हो, लेकिन अगर आपकी आंत के बैक्टीरिया (गट माइक्रोबायोम) फ्रुक्टोज़ यानी मीठे शुगर को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपका लिवर तनाव में आ सकता है और धीरे-धीरे नुकसान झेल सकता है।
अपने दैनिक भोजन में इनुलिन युक्त सब्ज़ियां शामिल करें और व्यापक माइक्रोबियल स्वास्थ्य के लिए अपने फाइबर स्रोतों में विविधता बनाए रखें।
