Onion and Garlic Liver Benefits : जानें कैसे प्याज-लहसुन बचाते हैं शुगर के कारण होने वाले लिवर डैमेज से

Onion and Garlic Liver Benefits : कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, इरविन के एक नए अध्ययन में ये दिलचस्प बात सामने आई है कि हमारी आंत (गट) लीवर को शुगर से होने वाले नुकसान से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। शोध, जो नेचर मेटाबॉलिज़्म नाम की पत्रिका में छपा है, बताता है कि प्याज, लहसुन और आर्टिचोक जैसी रोजमर्रा की सब्ज़ियों में पाया जाने वाला एक खास तरह का फाइबर इनुलिन (Inulin), शरीर के अंदर कई फायदेमंद बदलाव ला सकता है।