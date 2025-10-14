दुनिया भर में मौतों की सबसे बड़ी वजह हो सकती है यह बीमारी, क्या आपको है यह ‘साइलेंट किलर’?

दीर्घकालिक सूजन शुरू में कभी भी स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाती है, और इसलिए अधिकांश व्यक्तियों को यह एहसास भी नहीं होता कि उन्हें यह है। इसके सूक्ष्म लक्षण थकान, जठरांत्र संबंधी परेशानी, बिना किसी कारण के वज़न बढ़ना या घटना, मस्कुलोस्केलेटल दर्द या बार-बार होने वाली त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ये लक्षण आमतौर पर तनाव, बढ़ती उम्र या हल्की बीमारियों से जुड़े होते हैं, और इनका तुरंत इलाज नहीं किया जाता। डॉक्टर द्वारा समय-समय पर जाँच, सूजन के संकेतों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण और जीवनशैली संबंधी कारकों को ध्यान में रखकर, सूजन को गंभीर बीमारियों में बदलने से पहले ही पहचाना जा सकता है।