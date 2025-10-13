Charlotte Chopin Yoga Routine : उम्र 102, पर फुर्ती 20 साल जैसी, ये 3 चीजें हैं इस योग टीचर की सेहत का असली सीक्रेट

Charlotte Chopin Yoga Routine : क्या आपने कभी सोचा है कि 100 साल से ज्यादा की उम्र में भी कोई इंसान पूरी तरह एक्टिव, लचीला और जिंदादिल कैसे रह सकता है? आज हम आपको मिला रहे हैं फ़्रांस की 102 साल की करिश्माई योग टीचर, शार्लेट शोपें (Charlotte Chopin) से जिनकी स्टोरी आपको जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दे सकती है। शार्लेट जी ने कोई सीक्रेट जादुई दवाई नहीं ली बल्कि उनकी जिंदगी का हर दिन एक ऐसी कला है जो हर उम्र के लोगों को प्रेरित कर रही है।