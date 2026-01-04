Mineral Deficiency: डाइट ठीक फिर भी कमजोरी? महिलाओं में मिनरल की कमी के संकेत जानें

Mineral Deficiency In Women: अगर आपकी डाइट ठीक है, फिर भी शरीर में लगातार कमजोरी, थकान या एनर्जी की कमी महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। खासतौर पर महिलाओं में मिनरल की कमी एक आम लेकिन छुपी हुई समस्या बनती जा रही है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मिनरल्स महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसलिए शरीर के इन शुरुआती संकेतों को समझना और समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।सही समय पर इसके संकेत पहचान लिए जाएं, तो बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा जा सकता है।