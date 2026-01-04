Curd Rice Benefits For Babies: हर मां को जानना चाहिए दही-चावल क्यों कहलाता है बच्चों का परफेक्ट मील

Curd Rice Benefits For Babies: जब बच्चे को सॉलिड फूड की आदत डलनी शुरू होती है, तब ऐसा आहार चुनना जरूरी होता है जो हल्का, पौष्टिक और पचाने में आसान हो। दही-चावल इसी वजह से बच्चों के लिए एक परफेक्ट मील माना जाता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को मजबूत करते हैं, जबकि चावल से एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि हर मां को दही-चावल को बच्चों की डाइट में सही उम्र और तरीके से शामिल करने की जानकारी जरूर होनी चाहिए।