Headache Warning Signs : सिरदर्द कब खतरनाक हो सकता है?

Headache Warning Signs : सिरदर्द आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता। आमतौर पर सिरदर्द एक सामान्य स्तर के दर्द के साथ आता है और आमतौर पर काम के तनाव, खराब पोस्चर, चमकती रोशनी, तेज गंध और तेज आवाज जैसी चीजों से शुरू होता है। दुर्भाग्य से सिरदर्द ट्यूमर, स्ट्रोक, एन्यूरिज़्म या मेनिन्जाइटिस जैसी किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर टी पी शर्मा से जानिए आप खतरनाक सिरदर्द और साधारण सिरदर्द में कैसे अंतर कर सकते हैं?