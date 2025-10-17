Headache Warning Signs : सिरदर्द कब खतरनाक हो सकता है?

Headache Warning Signs : सिरदर्द के साथ बुखार, गर्दन अकड़न, या कमजोरी है तो संभल जाएं (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Headache Warning Signs : सिरदर्द आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता। आमतौर पर सिरदर्द एक सामान्य स्तर के दर्द के साथ आता है और आमतौर पर काम के तनाव, खराब पोस्चर, चमकती रोशनी, तेज गंध और तेज आवाज जैसी चीजों से शुरू होता है। दुर्भाग्य से सिरदर्द ट्यूमर, स्ट्रोक, एन्यूरिज़्म या मेनिन्जाइटिस जैसी किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर टी पी शर्मा से जानिए आप खतरनाक सिरदर्द और साधारण सिरदर्द में कैसे अंतर कर सकते हैं?
यह निर्धारित करने के लिए कि सिरदर्द खतरनाक है या नहीं, विभिन्न प्रकार के सिरदर्द को समझना जरूरी है। सिरदर्द का दर्द हल्का, तेज, धड़कन वाला, क्षणिक या लंबे समय तक रहने वाला हो सकता है। दर्द चेहरे या सिर में कहीं भी हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का सिरदर्द हो रहा है। अगर आप नहीं जानते, तो सिरदर्द के सबसे आम प्रकारों में शामिल हैं:
सिरदर्द का प्रकार
|सिरदर्द
|सिरदर्द का प्रकार
|क्लस्टर
|यह आँख के चारों ओर होने वाला अत्यंत तीव्र और अचानक दर्द है जो बार-बार (क्लस्टर में) होता है।
|तनाव (Tension)
|यह सिर के चारों ओर एक कसने वाली पट्टी जैसा महसूस होता है, जो सबसे आम प्रकार का सिरदर्द है।
|साइनस
|यह चेहरे और माथे पर दबाव और दर्द पैदा करता है, जो साइनस में जमाव या सूजन के कारण होता है।
|गर्दन (Cervicogenic)
|यह दर्द गर्दन या रीढ़ से शुरू होकर सिर के एक हिस्से तक फैलता है।
|माइग्रेन
|यह सिर के एक तरफ धड़कने वाला मध्यम से गंभीर दर्द है, जिसके साथ अक्सर जी मिचलाना और प्रकाश संवेदनशीलता होती है।
|टीएमजे (TMJ)
|यह जबड़े के जोड़ (कान के पास) में होने वाली समस्या के कारण सिर, कान और चेहरे में दर्द पैदा करता है।
आप इन सिरदर्दों को उनके दर्द के स्रोत से पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्लस्टर सिरदर्द आंखों के आसपास दर्द पैदा करते हैं, जबकि तनाव सिरदर्द आमतौर पर माथे के क्षेत्र में होता है। क्लस्टर सिरदर्द और तनाव सिरदर्द सिरदर्द के अच्छे उदाहरण हैं, जिनमें आमतौर पर तत्काल देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है।
तकनीकी रूप से कोई भी सिरदर्द खतरनाक हो सकता है, बशर्ते वह ट्यूमर, स्ट्रोक या एन्यूरिज्म जैसी किसी गंभीर चिकित्सा स्थिति का लक्षण हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण थंडरक्लैप सिरदर्द है। यह सिरदर्द अचानक शुरू होता है और गंभीर दर्द का कारण बनता है। ये आमतौर पर मस्तिष्क में और उसके आसपास रक्तस्राव का संकेत होते हैं, इसलिए पीड़ितों को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
सिर दर्द अचानक और गंभीर रूप से होने के बावजूद भी खतरनाक हो सकता है, जैसे बिजली का झटका लगने जैसा। कभी-कभी खतरनाक सिरदर्द बिजली के झटके जैसा दर्द नहीं, बल्कि एक हल्का और सहनीय दर्द पैदा कर सकता है। इसलिए दर्द की गंभीरता यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कई मापदंडों में से एक होनी चाहिए कि आपके सिरदर्द को चिकित्सा की आवश्यकता है या नहीं।
डॉक्टर टी पी शर्मा ने बताया अगर आपको नीचे बताए गए लक्षणों में से कोई भी महसूस हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये सिरदर्द के कुछ गंभीर संकेत हो सकते हैं।
अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द हो, 72 घंटे से ज्यादा समय तक कोई गंभीर दर्द बना रहे, या बुखार, चक्कर आना, उल्टी और अस्पष्ट वाणी जैसे दुष्प्रभाव हों तो आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।
सिरदर्द अक्सर मामूली होता है, लेकिन अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई महसूस हो रहा है, तो इसे हल्के में न लें। सही समय पर डॉक्टर से दिखा लेने से बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
