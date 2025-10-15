Signs of Poor blood circulation in legs : पैरों में पहले ही दिख जाते हैं खराब ब्लड सर्कुलेशन के ये 5 संकेत, कभी न करें नजरअंदाज

हैरानी की बात है कि शरीर में कहीं भी आई इस रुकावट की पहली दस्तक अक्सर हमारे पैरों में सुनाई देती है। चूंकि पैर दिल से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए खराब सर्कुलेशन के लक्षण सबसे पहले और तेज़ी से यहीं दिखना शुरू हो जाते हैं। लोग अक्सर इसे मामूली थकान या उम्र का असर मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नस ब्लॉकेज (PAD) जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती है।