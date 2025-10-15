Premananda Maharaj का सबसे उत्तम मंत्र, क्या इस मंत्र से बदल सकती है आपकी किस्मत

Premananda Maharaj Miracle Mantra : वृंदावन के पूज्य संत, प्रेमानंद महाराज इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में है। उनकी दोनों किडनियों का इलाज चल रहा है। महाराज ने अपने किडनी की स्थिति के बारे में खुद बताया। वह डायलिसिस करवा रहे हैं। इसलिए प्रेमानंद जी ने अपनी रोजाना की सुबह होने वाली सैर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रेमानंद महाराज लाखों लोगों के लिए अध्यात्म और जीवन का सार बन चुके हैं। उनकी दिव्य और सरल वाणी सीधे हृदय को छूती है। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता देश-विदेश में तेजी से बढ़ रही है। जो भी उनके सान्निध्य में आता है, वह जीवन की उलझनों का समाधान पाकर जाता है।