Exercises to Improve Blood Circulation : ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखती हैं ये 5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

Exercises to Improve Blood Circulation : आधुनिक लाइफ स्टाइल में शारीरिक निष्क्रियता और लंबे समय तक बैठना हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इससे थकान, जोड़ों में जकड़न, उच्च रक्तचाप और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नियमित रूप से इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से शरीर की मसल्स में दर्द और जकड़न नहीं रहती। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है।