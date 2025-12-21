टैटू से कैंसर, एड्स जैसी बीमारी होती है? 20 साल के अनुभवी Tattoo Artist ने बताया सच

टैटूग्राफर करण कहते हैं, 13 साल की उम्र से मैं टैटू बनवा रहा हूं और बतौर आर्टिस्ट काम करते हुए भी 20 साल से अधिक हो चुके हैं। मैंने ऐसा अनुभव नहीं किया है और ना ही मेरे स्टूडियो के पास इस तरह की कोई शिकायत आई है। मैं मानता हूं कि ये एक पुरानी भ्रांति है कि टैटू से बीमारियों का खतरा है। दरअसल, बात हाइजीन और सुरक्षा की है। अगर आप किसी विश्वसनीय जगह से टैटू बनवाते हैं तो वहां पर इंक से लेकर हर बात का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा टैटू बनवाने के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हम टैटू को पूरी तरह से खतरनाक नहीं कह सकते।