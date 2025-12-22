सर्दियों में पेट की बीमारी का कहर! 12 से 48 घंटे में दिखते हैं लक्षण, डॉक्टर से जानिए कब Norovirus बन जाता है जानलेवा

डॉ. आदित्य सोनी, वरिष्ठ चिकित्सक के अनुसार, नॉरोवायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसके लक्षण अचानक और बहुत तेजी से शुरू होते हैं। इसके मुख्य लक्षण में अचानक तेज मतली, बार-बार उल्टी, पानी जैसे लगातार दस्त, पेट में तेज ऐंठन और दर्द शामिल है। इसके अन्य लक्षण में हल्का या तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, अत्यधिक कमजोरी और थकान शामिल है। डॉ. सोनी बताते हैं कि वायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे के अंदर लक्षण दिखने लगते हैं और आमतौर पर 1 से 3 दिन तक बने रहते हैं। बच्चों और बुजुर्गों में लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।