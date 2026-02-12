Chikungunya Vaccine: अब बैक्टीरिया बचाएगा आपको चिकनगुनिया के दर्द से, वैज्ञानिकों ने बनाई ये अनोखी वैक्सीन

Chikungunya Vaccine: ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक चिकनगुनिया से बचाने वाली वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। चिकनगुनिया एक वायरल बीमारी है जो तेज बुखार के साथ-साथ जोड़ों में भयंकर दर्द पैदा करती है। कई लोगों में बुखार ठीक होने के बाद भी महीनों या सालों तक दर्द बना रहता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस बीमारी से बचाव को लेकर चिंता बढ़ रही है, खासकर उन इलाकों में जहां मच्छर ज्यादा होते हैं या जहां संक्रमित लोग यात्रा करके वायरस को नए क्षेत्रों तक पहुंचा देते हैं।