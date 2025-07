Chikungunya WHO Warning : चिकनगुनिया का कहर , 2005 जैसा भयावह दौर फिर आ सकता है

हाल ही में WHO ने चेतावनी जारी की है कि चिकनगुनिया वायरस (Chikungunya WHO Warning) फिर से तेजी से फैल रहा है। इंडियन ओशन क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया और यूरोप से नए मामले सामने आ रहे हैं। WHO की मेडिकल ऑफिसर डायना रोजस अल्वारेज के अनुसार, दुनिया के 119 देशों में लगभग 5.6 अरब लोग चिकनगुनिया के संक्रमण के जोखिम में हैं। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं।